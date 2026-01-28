Компания «Научные развлечения» обеспечивает устройствами для обучения физике, химии, биологии, географии и робототехнике 35 тысяч детских садов, школ и вузов России. Предприятие начало работу на территории столичной ОЭЗ в 2019 году и с того момента выпустило почти 200 тысяч образовательных наборов, цифровых лабораторий, интерактивных учебных установок, оборудования для проектной деятельности.