Научные развлечения


Компания «Научные развлечения» обеспечивает устройствами для обучения физике, химии, биологии, географии и робототехнике 35 тысяч детских садов, школ и вузов России. Предприятие начало работу на территории столичной ОЭЗ в 2019 году и с того момента выпустило почти 200 тысяч образовательных наборов, цифровых лабораторий, интерактивных учебных установок, оборудования для проектной деятельности. 

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


28.01.2026 Резидент из ОЭЗ «Технополис Москва» выпустил семь новых обучающих комплексов 2
26.02.2024 Мультимедийная энциклопедия резидента ОЭЗ «Технополис Москва» помогает школьникам изучать биологию, химию и физику 1
18.12.2023 Московский производитель начал выпуск интерактивного игрового оборудования для изучения электричества 1
12.01.2023 В ОЭЗ «Технополис Москва» начнут выпускать наборы для обучения метрологии 1
19.07.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» в два раза увеличит экспорт учебного оборудования в Азию 1
08.07.2022 Разработчик образовательного оборудования из ОЭЗ «Технополис “Москва”» выпустил почти 200 тыс. устройств 1
18.01.2021 Поставки игрового образовательного оборудования из ОЭЗ «Технополис «Москва» увеличились на 30% 1
22.09.2020 Образовательное оборудование от резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» появится в японских школах 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

