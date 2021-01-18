Поставки игрового образовательного оборудования из ОЭЗ «Технополис «Москва» увеличились на 30%

В 2020 г. резидент ОЭЗ «Технополис Москва» – компания «Научные развлечения» – увеличил поставки цифровых интерактивных лабораторий для изучения окружающего мира и робототехники на 30%. Теперь они используются более чем в 15 тыс. детских садов и школ России, сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

«Интерактивную лабораторию «Наураша» используют для изучения окружающего мира и робототехники уже более чем в 15 тыс. детских садов и школ России. Образовательное оборудование, разработанное в ОЭЗ Москвы, формирует у детей творческое и инженерное мышление, навыки которого они смогут развивать и применять в течение всей своей жизни», – сказал Геннадий Дегтев.

По словам генерального директора компании «Научные развлечения» Олега Поваляева, интерактивная лаборатория «Наураша» отвечает требованиям национального проекта «Образование», способствуя ранней профориентации.

«Оборудование и применяемые методики позволяют приобретать знания из самых разных областей, предоставляют бесконечные возможности проектирования и изобретательства. Комплексы применяются в 73 регионах РФ, используются в школах стран СНГ, а также поставляются в Японию и Францию», – сказал Поваляев.

На развитие детского изобретательства направлен еще один продукт, созданный в ОЭЗ «Технополис «Москва», – конструктор программируемого квадрокоптера компании «Коптер экспресс» Coex. Это образовательный набор с открытым исходным кодом для обучения эксплуатации беспилотных авиационных систем. Пользоваться им можно начиная с 12 лет.

Образовательным технологиям в ОЭЗ «Технополис «Москва» уделяется большое внимание, реализуются проекты стажировок студентов на предприятиях, а также сами компании участвуют в формировании учебных программ.