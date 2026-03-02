Разделы

COEX Коптер Экспресс Технологии


02.03.2026 Компания «Клевер COEX» представила новую линейку образовательных квадрокоптеров «Клевер 5» 1
18.01.2021 Поставки игрового образовательного оборудования из ОЭЗ «Технополис «Москва» увеличились на 30% 2
17.06.2020 Фонд «Сколково», «Корпорация МСП» и «МСП Банк» совместно поддержат инновационные предприятия 1
21.08.2014 Каталоги государственных знаков почтовой оплаты, изданные под эгидой Федерального агентства связи, и журнал «Филателия» удостоены высоких наград на Всемирной выставке почтовых марок «PHILAKOREA 2014» 1

Научные развлечения 8 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 72 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 578 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2830 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5287 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 403 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3289 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6969 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13147 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57873 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3391 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8246 1
Дегтев Геннадий 270 1
Дворкович Аркадий 213 1
Браверман Александр 6 1
Голованов Дмитрий 2 1
Поваляев Олег 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 159038 4
Россия - СФО - Республика Тыва 380 1
Южная Корея - Сеул 371 1
Тувинская Народная Республика 6 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46234 1
Южная Корея - Республика 6890 1
Япония 13582 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3065 1
Франция - Французская Республика 8015 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14563 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55268 2
ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия - Renewable Energy - Альтернативная энергетика и экология - Низкоуглеродная энергетика - Чистая энергетика 45 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4785 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5527 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1032 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1185 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7324 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51530 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32106 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1754 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 695 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 1
Металлы - Серебро - Silver 800 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1558 1
Филателия - коллекционирование и изучения знаков почтовой оплаты, филателистических материалов 81 1
Гражданская война 167 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11828 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 89 1
