Разработчик образовательного оборудования из ОЭЗ «Технополис “Москва”» выпустил почти 200 тыс. устройств

Компания «Научные развлечения» за время работы на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» выпустила почти 200 тыс. единиц интерактивного образовательного оборудования для учебных заведений всех уровней. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Владислав Овчинский.

«Компания «Научные развлечения» обеспечивает устройствами для обучения физике, химии, биологии, географии и робототехнике 35 тыс. детских садов, школ и вузов России. Предприятие начало работу на территории столичной ОЭЗ в 2019 г. и с того момента выпустило почти 200 тыс. образовательных наборов, цифровых лабораторий, интерактивных учебных установок, оборудования для проектной деятельности. В ближайшее время компания расширит площадь производства до 2300 кв. м., для чего откроет новую площадку. Это позволит предприятию до 40% увеличить годовой объем выпуска по некоторым видам продукции», – рассказал Владислав Овчинский.

Резидент ОЭЗ разработал инновационную концепцию проектного обучения для всестороннего развития в области естественных наук, технологии, инженерии, искусства, математики – STEAM-образование. В рамках него учащиеся в игровой форме с детского сада знакомятся с инженерными специальностями, а студенты используют оборудование компании в профильных лабораториях вузов.

Основная особенность продукции, выпускаемой предприятием, заключается в комплексном использовании цифровых технологий на основе собственной датчиковой системы и программного обеспечения. Такие цифровые лаборатории работают в любых условиях и совместимы с компьютерами, планшетами и смартфонами.

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«Предприятие “Научные развлечения” появилось в 1992 г. и до полноценного переезда в столичную ОЭЗ работало на двух раздельных площадках в Москве и Балашихе. Сейчас компания расширит производство к своему 30-летнему юбилею. Новая площадка предприятия в Печатниках имеет площадь более 500 кв. м., туда перевезут станки, которые позволят “Научным развлечениям” самостоятельно лить пластик, ранее ввозившийся из-за рубежа, и реализовывать цикл производства деталей для учебного оборудования», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.

С помощью продукции компании из особой экономической зоны совершенствуются также и методики инклюзивного образования, развивающие наборы поставляются в центры реабилитации детей с особыми учебными потребностями. Кроме того, это оборудование рекомендовано к применению в госпитальных школах. Так, например, цифровые лаборатории активно используют для организации образовательной экспериментальной деятельности в условиях медицинской палаты в Центре им. Рогачева.