Московский производитель начал выпуск интерактивного игрового оборудования для изучения электричества

Столичная компания «Научные развлечения» презентовала набор «Электричество». Он предназначен для детей от пяти лет. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Компания «Научные развлечения» более 30 лет выпускает образовательное оборудование по естественно-научным направлениям. Сегодня ассортимент бренда включает свыше 200 наборов по физике, химии, математике, метрологии и другим наукам для школьников, дошкольников и студентов. Производитель продолжает расширять спектр учебного оборудования – в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ был представлен новый набор «Электричество» для детей от пяти лет. Он предлагает проведение безопасных экспериментов с электротоком. Компания произвела уже 500 таких наборов, в год планируется выпускать не менее трех тысяч комплектов», – сказал Владислав Овчинский.

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Благодаря понятному и объемному руководству ребенок сможет получить теоретические знания и обрести практические навыки для работы с электроцепями и устройствами. Он также научится безопасно обращаться с электроприборами, собирать и разбирать простые схемы, подключать элементы и измерять напряжение и силу тока. Опыты помогут ребенку развить инженерную и научную мысль, познакомиться с основами электротехники и получить базовое представление о природе электротока и его применении.

«Сегодня более миллиона детей в России пользуются нашими наборами. Они помогают ребятам через экспериментальную и проектную деятельность осваивать азы естественных наук, робототехники и информатики. Цифровые интерактивные комплексы используют более чем в 40 тыс. российских школ, детских садов, вузов и других образовательных организаций», – отметил генеральный директор компании «Научные развлечения» Олег Поваляев.