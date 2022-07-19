Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» в два раза увеличит экспорт учебного оборудования в Азию

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» нарастит экспорт инновационного учебного оборудования в страны Азии. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Владислав Овчинский.

«Разработчик и производитель инновационного образовательного оборудования из ОЭЗ Москвы с 2019 г. экспортировал продукцию на шесть миллионов рублей в страны СНГ, Израиль, Мексику, Китай и Японию. Сейчас предприятие подписало меморандум о сотрудничестве с технопарком в Киргизии и планирует не только выйти на местный рынок, но и как минимум вдвое увеличить поставки своих товаров в страны Азии до конца этого года», – сказал Владислав Овчинский.

Компания «Научные развлечения» обеспечивает устройствами для обучения физике, химии, биологии, географии и робототехнике 35 тыс. учебных учреждений России. Предприятие стало работать на территории столичной ОЭЗ в 2019 г. и с того момента выпустило почти 200 тыс. образовательных наборов, цифровых лабораторий, интерактивных учебных установок. Об этом CNews сообщили представители ОЭЗ «Технополис Москва».

Основная особенность продукции компании – комплексное использование цифровых технологий на основе собственной датчиковой системы и программного обеспечения. Цифровые лаборатории предприятия совместимы с любыми компьютерами, планшетами и смартфонами.

«Резидент “Научные развлечения” создал 137 рабочих мест на площадке столичной ОЭЗ в Печатниках. Выручка компании только за первые три месяца 2022 г. составила столько же, сколько она вложила в свое производство с момента получения статуса резидента – около 100 млн руб.», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

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Особая экономическая зона «Технополис «Москва», подведомственная Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га. Одна из них находится в Печатниках, еще четыре – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем» – в Зеленограде. Площадь производственных корпусов предприятий ОЭЗ составляет 550 тыс. кв. м.

В настоящее время на территории ОЭЗ столицы локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий фармацевтической, приборостроительной, микроэлектронной промышленности. Научные разработки с последующим запуском в серийное производство резиденты ведут в сферах развития нанотехнологий, фотоники, энергосбережения, биоиндустрии, робототехники, систем безопасности, навигации.