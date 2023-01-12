Разделы

Техника
|

В ОЭЗ «Технополис Москва» начнут выпускать наборы для обучения метрологии

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – компания «Научные развлечения» – разработает и выпустит учебный набор «Юный метролог» для изучения науки о стандартах измерений в российских школах. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Резидент особой экономической зоны Москвы уже 25 лет занимается производством учебного оборудования по естественно-научным направлениям. В сотрудничестве с метрологическим образовательным кластером Росстандарта он выпустит новый набор для школ. В 2023 г. более тысячи единиц такой продукции поступит в образовательные учреждения 11 регионов России. В дальнейшем география проекта будет расти», — сказал Владислав Овчинский.

Образовательные наборы «Юный метролог» помогут школьниками познакомиться с наукой об измерениях и обеспечении их точности, а также будут способствовать ранней профориентации. Это особенно важно с учетом высокой востребованности метрологов и инженеров по стандартизации на современных промышленных предприятиях.

«Компания “Научные развлечения” постоянно совершенствует и расширяет спектр своих образовательных наборов. Их главное назначение — дать детям базовые инженерные знания и навыки, которые помогут адаптироваться к жизни в высокотехнологичном мире, реализовать себя творчески и профессионально», — сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

Сегодня более миллиона детей в России пользуются наборами компании «Научные развлечения», которые помогают освоить азы физики, химии, робототехники, информатики, биологии, астрономии и других наук.

Итоги года: PIX Robotics выполняет крупнейший в Европе проект миграции RPA
Маркет

«Мы занимаемся не просто производством оборудования. Для нас чрезвычайно важно создание информационных цепочек, которые помогли бы ребенку определиться с будущей профессией. При этом наша цель – сделать научные эксперименты интересными, понятными и доступными для детей», — сказал генеральный директор компании Олег Поваляев.

Компания «Научные развлечения» является резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» с 2019 г. Это позволяет получать значительные льготы. Компании с таким статусом на 10 лет освобождают от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Резиденты также могут арендовать землю по сниженной ставке. Кроме того, в ОЭЗ «Технополис Москва» действует режим свободной таможенной зоны.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выпущена первая СХД на новейших 48-ядерных «Байкалах»

Сбербанк через три дня закроет россиянам доступ к своему приложению на iPhone и Android. Но не всем

Intel выпустила первый в мире супермощный процессор с частотой 6 ГГц. AMD нечем ответить. Видео

На российского майнера повесили десятки миллионов долга за электричество после принудительного пересчета тарифов

Власти отказались выделить 22 миллиарда для российской ОС «Аврора»

«Росатом» будет скупать российских производителей микроэлектроники и вычислительной техники

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Подводим итоги: 10 лучших TWS-наушников 2022 года

Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM

Лучшие бензиновые снегоуборщики: хиты продаж

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще