В ОЭЗ «Технополис Москва» начнут выпускать наборы для обучения метрологии

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – компания «Научные развлечения» – разработает и выпустит учебный набор «Юный метролог» для изучения науки о стандартах измерений в российских школах. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Резидент особой экономической зоны Москвы уже 25 лет занимается производством учебного оборудования по естественно-научным направлениям. В сотрудничестве с метрологическим образовательным кластером Росстандарта он выпустит новый набор для школ. В 2023 г. более тысячи единиц такой продукции поступит в образовательные учреждения 11 регионов России. В дальнейшем география проекта будет расти», — сказал Владислав Овчинский.

Образовательные наборы «Юный метролог» помогут школьниками познакомиться с наукой об измерениях и обеспечении их точности, а также будут способствовать ранней профориентации. Это особенно важно с учетом высокой востребованности метрологов и инженеров по стандартизации на современных промышленных предприятиях.

«Компания “Научные развлечения” постоянно совершенствует и расширяет спектр своих образовательных наборов. Их главное назначение — дать детям базовые инженерные знания и навыки, которые помогут адаптироваться к жизни в высокотехнологичном мире, реализовать себя творчески и профессионально», — сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

Сегодня более миллиона детей в России пользуются наборами компании «Научные развлечения», которые помогают освоить азы физики, химии, робототехники, информатики, биологии, астрономии и других наук.

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«Мы занимаемся не просто производством оборудования. Для нас чрезвычайно важно создание информационных цепочек, которые помогли бы ребенку определиться с будущей профессией. При этом наша цель – сделать научные эксперименты интересными, понятными и доступными для детей», — сказал генеральный директор компании Олег Поваляев.

Компания «Научные развлечения» является резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» с 2019 г. Это позволяет получать значительные льготы. Компании с таким статусом на 10 лет освобождают от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Резиденты также могут арендовать землю по сниженной ставке. Кроме того, в ОЭЗ «Технополис Москва» действует режим свободной таможенной зоны.