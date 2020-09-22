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Образовательное оборудование от резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» появится в японских школах

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Контракт на поставку образовательного оборудования заключил с японской компанией Artec резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» компания «Научные развлечения». Тестовые модули для изучения динамики полета «Квадрокоптер» отправились в Японию в сентябре 2020 г., сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

«Резидент столичной ОЭЗ, компания «Научные развлечения», не впервые сотрудничает с Японией. Ранее для этой страны предприятие адаптировало и экспортировало цифровую интерактивную лабораторию для дошкольников и младших классов «Наураша в стране Наурандии». В рамках нового контракта столичный производитель предложил азиатскому рынку уникальную разработку – модули для изучения динамики полета квадрокоптера. Тестовая партия уже направлена в Японию», – сказал глава столичного ведомства.

Обучающий набор «Квадрокоптер» дает возможность школьникам самостоятельно собрать из кубиков свой собственный квадрокоптер, а после экспериментировать с ним – программировать, запускать и планировать траекторию его полетов. Это помогает детям изучать основные законы физики. Разработка может применяться как в домашних условиях, так и на базе любой школы.

«Компания активно экспортирует свое оборудование на внешние рынки. Так, за полтора года, с момента получения статуса резидента, предприятие поставило образовательное оборудование собственного производства в Азербайджан, Израиль, Казахстан, Узбекистан и Японию. Решения резидента побеждают в образовательных конкурсах, могут использоваться как дома, так и в школах, и детских садах», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.



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