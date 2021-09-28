«Ситилинк» обновил логотип и запустил ребрендинг

Ретейлер «Ситилинк» объявляет о начале ребрендинга. Изменения будут внедрены поэтапно и коснутся визуального стиля бренда, промокоммуникаций и позиционирования. Последний редизайн логотипа и фирменного стиля компания проводила в 2016 г.

«Сегодня «Ситилинк» – это больше чем магазин техники и электроники, мы развиваемся в мультикатегорийную площадку, стремимся делиться экспертизой с покупателем через все каналы коммуникации, адаптировать сложную техническую терминологию на простой понятный язык, вывести сервисы и услуги на наиболее комфортный уровень взаимодействия. Эволюция компании, трансформация рынка и расширение аудитории покупателей вдохновили нас на проведение ребрендинга», – сообщает Михаил Славинский, генеральный директор «Ситилинк»

Компания представила новый слоган – «Все лучшее для тебя». Ретейлер также обновил логотип на более минималистичный и лаконичный: руку с указывающим на кнопку пальцем сменила рамка с буквой «С», которая символизирует экран смартфона, компьютера или ноутбука. Новый логотип уже заменил предыдущую версию на сайте ретейлера, и используется в федеральной ТВ-рекламе, старт которой произошел 27 сентября 2021 г.

«Взаимодействие с брендами полностью ушло на экраны. Через экран мы получаем эмоции, общаемся и покупаем то, что давно хотели и о чем давно мечтали. Привычный нашим покупателям элемент руки преобразовался в новый, который также будет присутствовать в некоторых макетах и демонстрировать суть бренда – связь человека и технологий», – отмечает Александр Дедов, директор по маркетингу «Ситилинк».

Цветовая палитра бренда преобразилась: к традиционному для компании оранжевому цвету добавятся холодный белый, серо-голубой и глубокий темно-синий. Новая палитра в течение года постепенно будет вводиться во все онлайн- и офлайн-каналы коммуникации компании.

В стремлении создать экспертное сообщество компании и аудитории «Ситилинк» увеличивает количество каналов коммуникации. Ретейлер запустил свой онлайн-журнал, где специалисты сети рассказывают, как выбирать технику и пользоваться ей, отвечают на вопросы и тестируют гаджеты. Видеоконтент с распаковками новых товаров, советами по подбору устройств и необычными опытами доступен на страницах бренда в видеохостинге YouTube и сервисе TikTok.

Для привлечения молодежной и женской аудитории компания начала сотрудничество с актрисой и телеведущей Аллой Михеевой и комиком Евгением Чебатковым. Новые медиаперсоны будут задействованы в видеорекламе, а также баннерной офлайн- и онлайн-рекламе. Партнерство с шоуменом, сценаристом, комедийным актером театра, кино и телевидения Михаилом Галустяном продолжается.

Товарный портфель компании, помимо техники и электроники, пополнился новыми торговыми группами: автотовары, детские товары, товары для дома сада и дачи, товары из категории «спорт и отдых», мебель для ванных комнат, сантехника, электрика и отопление. Ассортимент будет продолжать расширяться.