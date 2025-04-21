2ГИС и ЦОДД Москвы запустили совместный проект — начали показывать актуальные сигналы светофоров прямо в навигаторе

Центр организации дорожного движения Москвы и 2ГИС запустили пилотный проект в столице: появилась функция отображения сигналов светофора в навигаторе в режиме реального времени. Прямо на экране навигатора отображается актуальный статус и таймер светофоров — оставшееся время до смены сигнала. Автомобилисты смогут заранее увидеть, какой сейчас свет на ближайшем перекрестке, и сбавить скорость, если красный или время зеленого уже заканчивается. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Протестировать новую функцию сейчас можно в разных районах Москвы, например, в районе Цветного Бульвара, на улице Авиаконструктора Сухого (здесь два светофора на перекрестке с ул. Маргелова), в Крылатском, в районе метро Владыкино и на улице Веерной (метро Минская).

Технология синхронизируется с интеллектуальными светофорами, оснащенными таймерами и показывает только те сигналы, которые актуальны для конкретного маршрута пользователя, что помогает избежать путаницы на перекрестках и делает поездки безопаснее. Так, например, если маршрут проложен прямо, навигатор покажет, что на пути горит зеленый свет, даже если на соседнем направлении (например, для тех, кто поворачивает налево) горит красный. Таким образом, навигатор ориентируется именно на маршрут пользователя и показывает сигналы, которые актуальны только для текущего маршрута. Это исключает путаницу и делает поездки более безопасными.

2ГИС 2ГИС и ЦОДД Москвы запустили совместный проект — начали показывать актуальные сигналы светофоров прямо в навигаторе

Данные предоставляются Московским Центром организации дорожного движения (ЦОДД) с помощью платформы АСУДД (автоматизированные системы управления дорожным движением).

«Представьте, что вы за рулем и, вместо того чтобы просто ждать смены сигнала светофора, вы видите таймер, точно показывающий, сколько времени осталось до зеленого света. Благодаря данным АСУДД от ЦОДД Москвы и технологиям 2ГИС, эта информация отображается прямо в навигаторе, не только делая каждую поездку более комфортной и предсказуемой, но и наполняя карты настоящей жизнью. Мы надеемся, что наши пользователи по достоинству оценят эту новинку, — сказал руководитель продуктов транспорта и навигации в 2ГИС Максим Березкин. — Функция пока тестируется на нескольких перекрестках Москвы, а в ближайшее время мы расширим ее географию — наши технологии уже позволяют это сделать, а подобные инновации показывают, что 2ГИС — не просто карты, а сервис, который помогает развивать индустрию».

«Запустили уникальный пилотный проект, который впервые в России позволяет водителям получать актуальную информацию о статусе светофоров прямо в навигаторе. Эта инновация позволит автомобилистам заранее знать, какой сигнал горит на ближайшем перекрестке и сколько времени осталось до его смены. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем повышать безопасность на дорогах и делать поездки по городу более комфортными», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Функция уже доступна в актуальной версии 2ГИС в приложениях для iOS и Android, а также на мультимедиа-экранах автомобилей, поддерживающих Apple CarPlay и Android Auto.