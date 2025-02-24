В 2ГИС появились 3D-карты помещений: теперь их можно рассмотреть изнутри

Поэтажные карты в картографических сервисах появились более десяти лет назад. Сейчас реалистичные карты в России выходят на новый уровень развития — 2ГИС начинает показывать внутренние пространства вокзалов и аэропортов в виде детальных 3D-карт. В реалистичном формате можно видеть не только поэтажные планы, но и детали помещений — стойки регистрации, эскалаторы, лифты, торговые киоски или банкоматы. Теперь ориентироваться внутри больших зданий будет проще — особенно вместе с появившейся больше года назад в 2ГИС функцией построения маршрутов внутри зданий. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Интерьеры уже доступны в мобильной версии 2ГИС более чем для 60 зданий крупных вокзалов и аэропортов России, например, Аэропорт Домодедово (Москва), Аэропорт Толмачево (Новосибирск) или Белорусский вокзал (Москва). Прямо на картах можно увидеть стойки паспортного контроля или выходы на посадку или на перрон. Это поможет заранее планировать поездки и не теряться в крупных транспортных узлах.

Кроме аэропортов и вокзалов, в 2ГИС появятся и интерьеры торговых центров — на картах ТЦ можно рассмотреть, например, торговые островки, столики на фудкорте или игровые зоны для детей. Сейчас в 2ГИС уже доступны интерьеры в ТЦ «Афимолл», а в ближайшее время внутренний вид помещений будет отображаться и в других торговых центрах.

«2ГИС поможет сориентироваться тем, кто оказался в аэропорту, на крупном вокзале или в незнакомом ТЦ. Раньше карты умели доводить до входа в здание, потом научились строить маршруты внутри помещений, а теперь с картой 2ГИС можно еще быстрее сориентироваться по заметным объектам, расположенным внутри. Мы добавили больше деталей, чтобы одного взгляда на карту было достаточно, чтобы найти эскалаторы, зоны регистрации, лифты. Ведь бывают ситуации, когда каждая минут на счету! А еще с помощью новой фичи легко сориентироваться , где можно присесть и отдохнуть: столики, ряды кресел и диваны подскажут куда идти», — сказала менеджер продукта данных в 2ГИС Алевтина Горячева.

Чтобы увидеть помещение изнутри в 2ГИС нужно кликнуть на здание и приблизить его — появится поэтажная карта с деталями в помещении.

3D-карты помещений можно рассмотреть в актуальной версии 2ГИС в приложениях для iOS и Android. Позже они появятся и в онлайн-версии на сайте 2gis.ru.