В 2ГИС появились детальные 3D-схемы станций метро Москвы

2ГИС первым среди картографических сервисов в России добавил детальные 3D-схемы станций метро. Теперь можно заранее посмотреть расположение выходов, эскалаторов, платформ и переходов, чтобы быстрее сориентироваться внутри станции. 3D-схемы уже доступны для более чем 50 станций столичного метро — для всех станций внутри Кольцевой линии. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Детальные 3D-схемы станций метро в 2ГИС значительно упрощают навигацию для пользователей. Благодаря им можно заранее узнать, где находятся нужные выходы, пересадки, эскалаторы, стороны платформы и другие объекты. Функция поможет быстрее сориентироваться и легче планировать маршрут. Это особенно полезно для тех, кто впервые посещает метро или не знаком с конкретной станцией.

Посмотреть схемы можно, кликнув на кнопку «Схема станции» в карточке станции или входа в метро, для которой есть схема. В 2ГИС можно посмотреть весь путь в метро — от входа, через эскалаторы и переходы между станциями, до выхода. На карте появились детальные планы с турникетами, кассами, зарядными станциями для телефонов, банкоматами, можно увидеть люстры, колонны и даже модели поездов, которые приходят на станцию. Кроме этого, в слое метро можно посмотреть схематичные очертания подземных частей станций для всех станций в Москве.

«Обычно карты помогают сориентироваться на улицах, но под землей тоже легко потеряться, особенно в крупных городах. Мы добавили 3D-схемы станций метро в Москве, чтобы пользователи могли заранее спланировать маршрут внутри станции и быстрее находить нужные выходы и переходы», — сказала менеджер продукта данных в 2ГИС Алевтина Горячева.

В будущем количество станций метро с 3D-схемами увеличится, детальные станции появятся и в других городах страны. 3D-схемы станций метро Москвы в пределах Кольцевой линии уже доступны в актуальной версии 2ГИС.

