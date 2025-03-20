Merlion вернул в свой дистрибьюторский портфель ключи ESD

По многочисленным просьбам партнеров Merlion возвращает в дистрибьюторский портфель электронные ключи ESD. Развивать это направление планируется во всех категориях: офисные приложения для дома и бизнеса, решения для управления бизнесом, антивирусы, операционные системы. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Ключи ESD могут быть интересны как партнерам, имеющим собственные розничные офлайн- и онлайн-магазины, так и партнерам, осуществляющим поставки ИТ-продуктов и ПО корпоративным заказчикам.

В настоящее время в портфеле Merlion представлены цифровые продукты для сегмента среднего и малого бизнеса. В планах – добавление в ассортимент потребительских продуктов. О подписании новых дистрибьюторских соглашений Merlion будет сообщать дополнительно.

Дистрибуция ключей ESD имеет ряд преимуществ: полный ассортимент программных продуктов доступен в режиме онлайн; более доступная цена по сравнению с коробочными и ОЕМ-версиями; отсутствие складских и логистических расходов; моментальный процесс покупки-продажи, менее минуты; нет упаковки и нет логистики – нет вреда экологии.

Для работы с электронными ключами ESD в каталоге товаров на платформе B2B Merlion заведена новая категория и добавлен новый формат отгрузки. Поставки ключей партнеры могут синхронизировать и с сервисом API Merlion, там тоже отлажены все процессы. После оформления заказа ключи автоматически отправляются партнеру в форме, готовой для пересылки конечному покупателю.

Дистрибьютор и вендоры всегда готовы оказать партнерам информационную и техническую поддержку в процессе закупки и реализации ключей.

«В 2013-2019 гг. в нашем портфеле уже были представлены ключи ESD, – сказала Юлия Печникова, директор по развитию бизнеса VAD-дивизиона компании Merlion. – Так как российских ИТ-разработчиков цифровых продуктов становится больше, потребители (как люди, так и бизнес), знают об их преимуществах и активно ими пользуются. Возобновление продаж ключей позволит нам предоставить еще больше гибкости и современных решений нашим партнерам и вырастить показатели по этому направлению бизнеса».