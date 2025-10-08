Портфель Merlion пополнила универсальная ИИ-платформа Octopus для управления ИТ-ресурсами

Российский VAD-дистрибьютор Merlion объявил о стратегическом партнёрстве с ГК «Юзтех» — отечественным разработчиком ИТ-продуктов и сервисов. «Юзтех» предоставляет услуги ИТ-консалтинга, занимается внедрением информационных систем, а также создает сложные веб- и мобильные приложения и решения на основе машинного обучения.

В портфель дистрибьютора Merlion войдёт Octopus, универсальная ИИ-платформа, разработанная «Юзтехом» для прозрачного управления и оптимизации ИТ-ресурсов любого масштаба и архитектуры — от частных дата-центров до облачных сред. Платформа внесена в реестр российского ПО и подходит для импортозамещения в организациях нефтегазового и государственного секторов.

«Крупным российским компаниям необходимы решения для управления ИТ-инфраструктурой и эффективного планирования мощностей. Платформа Octopus от ГК “Юзтех” позволяет в режиме единого окна управлять вычислительными ресурсами, моментально реагировать на возрастающую нагрузку и минимизировать риски сбоев и падений. Уверен, сотрудничество с ГК “Юзтех” расширит возможности наших партнёров: позволит их заказчикам за счет стратегии уплотнения ресурсов сэкономить бюджеты на дальнейшие закупки мощностей и построить эффективную и масштабируемую ИТ-инфраструктуру», — сказал Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем компании Merlion.

Благодаря ML-моделям Octopus балансирует нагрузку на информационную инфраструктуру в режиме реального времени и автоматически адаптируется под её потребности. Это повышает эффективность и отказоустойчивость работы дата-центров без существенных изменений в ИТ-системах.

«Функционал непрерывного мониторинга и интеллектуального управления ИТ-ресурсами Octopus позволяет заказчикам высвободить до 30% вычислительных мощностей. Мы объединяем усилия с крупным российским дистрибьютором Merlion с целью — помочь бизнесу наладить бесперебойную работу ИТ-систем в инфраструктуре любых типов, а также оптимизировать управление виртуальными ресурсами для достижения максимального эффекта и уменьшения затрат», — сказал Александр Корякин, заместитель генерального директора в ГК «Юзтех».

При помощи ИИ-технологий Octopus моделирует различные вариации изменения инфраструктуры и их последствия, что позволяет менеджменту принимать эффективные экономические решения. Платформа предусматривает как автоматическую, так и полуавтоматическую (подтверждаемую оператором) балансировку, высвобождая таким образом ресурсы ИТ-отдела для более сложных комплексных задач.

Octopus совместим с такими платформами виртуализации как VMWare, Hyper-V, Zabbix, Z-Virt, «Астра Брест», «Росплатформа», «Базис», «Яндекс.Облако».