Merlion стал дистрибьютором «Рикитлаб»

Российский VAD-дистрибьютор Merlion и «Рикитлаб», российская ИТ-компания, специализирующаяся на разработке ПО для автоматизации управления процессами организации, подписали дистрибьюторское соглашение.

Сотрудничество Merlion и «Рикитлаб» направлено на удовлетворение растущего спроса на надежные, функциональные и импортозамещающие решения в области управления ИТ-услугами (ITSM) и ИТ-активами (ITAM) среди отечественных корпоративных заказчиков. Партнерам Merlion стала доступна модульная платформа для управления ИТ-сервисами и активами Tikitrik.

Платформа Tikitrik разработана для внутреннего использования в организациях со штатом от 200 сотрудников, перед которыми стоят задачи повысить прозрачность и управляемость ИТ-сервисами и активами, сократить операционные расходы и улучшить качество ИТ-сервисов. Интерфейс платформы не требует специального обучения или изучения инструкций, что обеспечивает легкий старт работы с ITSM- или ITAM-системами.

Tikitrik включает основные решения Service Desk (ITSM) и Asset Management (ITAM), которые могут использоваться как самостоятельно, так и в составе единой экосистемы. Оптимизированный функционал Tikitrik адаптируется под конкретные требования бизнеса. Платформа предоставляет только необходимый и достаточный набор функций для эффективного управления процессами, исключая избыточные опции — за счет чего достигается высокая скорость работы и мгновенный отклик. Все обновления сразу становятся доступны пользователям.

«Сегодня важно предлагать партнерам и заказчикам проверенные и масштабируемые отечественные ИТ-продукты, которые могут эффективно заменить ушедшие зарубежные аналоги, — сказал директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем Merlion Михаил Степанюк. — Платформа Tikitrik зарекомендовала себя как мощный, гибкий и простой для внедрения и использования инструмент, и мы уверены, что она займет достойное место в портфеле наших решений и будет востребована для проектов из разных отраслей».

Николай Голов, Postgres Professional: Разрабатывая Tengri Data, мы смотрели на продукт как аналитики
Цифровизация

«Сотрудничество с Merlion открывает для нас новые возможности масштабирования бизнеса и расширения географии присутствия, — сказал генеральный директор „Рикитлаб“ Артем Хижний. — Мы рады, что благодаря обширной партнерской сети одного из крупнейших дистрибьюторов на российском ИТ-рынке еще больше компаний смогут оценить преимущества платформы Tikitrik и повысить эффективность своих ИТ-департаментов».

Партнерам Merlion станут доступны обе версии использования платформы Tikitrik как SaaS, так и on-premise, а также полный спектр услуг по внедрению и поддержке решения.

