Merlion – официальный дистрибьютор UserGate

VAD-дистрибьютор, компания Merlion и UserGate, российский разработчик экосистемы ИБ-решений, заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

UserGate обеспечивает своими решениями информационную безопасность корпоративных сетей организаций и предприятий вне зависимости от их масштаба и сферы деятельности. Широкий спектр продуктов, решений и услуг компании образует экосистему UserGate SUMMA, которая позволяет предлагать заказчику комплексную защиту от актуальных киберугроз. Все продукты вендора создаются внутри компании с использованием высокоэффективных инструментов и методик разработки. UserGate проектирует и производит собственные микросхемы, а также разрабатывает свою операционную систему UG OS, что позволяет выпускать решения с высокой производительностью, надежностью и уровнем доверия.

Портфель Merlion пополнился системами UserGate для защиты компьютерных сетей, центров обработки данных и другой инфраструктуры от всевозможных интернет-угроз, незаконного проникновения, таргетированных атак, нарушений корпоративных политик.

UserGate решает проблему защиты современной сетевой инфраструктуры от разнообразных интернет-угроз, связанных с внешними атаками, вредоносными приложениями, скриптами и другими рисками, а также позволяет применять гранулярные политики к интернет-пользователям в плане контроля как трафика, так и используемых приложений. За счет использования сочетания специально созданной и поддерживаемой операционной системы и спроектированных в собственном конструкторском бюро аппаратных устройств, решения UserGate обеспечивают наибольшую эффективность и скорость обработки трафика.

«Заключение дистрибьюторского соглашения с UserGate – важное для нас событие. Решения этого ведущего игрока на рынке информационной безопасности сейчас востребованы как никогда. Как отмечают эксперты в «Известиях», Россия в прошлом году стала девятой в мире в списке главных мишеней хакеров, а число атакованных компаний в России выросло на 60% по сравнению с 2023-м. UserGate предлагает рынку уникальную экосистему технологий по обеспечению безопасности, которая отличается высокими уровнем доверия и производительностью. Важно, что все продукты создаются внутри компании. Наши технические специалисты уже прошли обучение и готовы оказывать партерам экспертную поддержку на всех этапах продаж. Уверен, что сотрудничество Merlion и UserGate будет эффективным и плодотворным», – Евгений Васильев, директор дивизиона VAD (Value Added Distribution) компании Merlion.

«Российский рынок средств информационной безопасности переживает бурный рост. Компания UserGagte как один из старейших и наиболее опытных разработчиков и производителей NGFW-решений по-прежнему занимает на нем лидирующие позиции и при этом продолжает стремительно развиваться. Партнерство с компанией Merlion, одним крупнейших российских ИТ-дистрибьютором – это знаковое событие не только для нас, но и для всего рынка. Мы уверены, оно будет способствовать его развитию и насыщению высокопроизводительными и эффективными отечественными решениями, обеспечивающими безопасность цифровой инфраструктуры как отдельных предприятий и организаций, так и государства в целом», – сказала Наталья Зенина, директор по работе с партнерами UserGate.