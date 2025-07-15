Merlion стала официальным дистрибьютором «Рамэк-ВС»

Merlion, российский VAD-дистрибьютор, и «Рамэк-ВС», российский производитель вычислительной техники, подписали соглашение о дистрибуции.

Компания «Рамэк-ВС» специализируется на реализации комплексных ИТ-решений – производстве персональных компьютеров, серверов, СХД и моноблоков, материнских плат, внесенных в реестр Минпромторга, решений на базе процессоров как российского, так и зарубежного производства.

«Рамэк-ВС» имеет собственную производственную базу в Санкт-Петербурге. Компьютеры «Рамэк» производятся на базе процессоров Intel и AMD, а конфигурации гибко подбираются под требования конкретных заказчиков. Линейка охватывает широкий спектр форм-факторов – от суперкомпактных USFF-моделей до моноблоков и специализированных решений.

Вся техника построена на материнских платах собственной разработки, которые также включены в реестр Минпромторга России. Производство компьютеров осуществляется на собственном заводе в Санкт-Петербурге, где «Рамэк» полностью контролирует каждый этап – от проектирования до финальной сборки и тестирования.

Партнерам дистрибьютора уже доступны компьютерная и специальная техника, инженерные системы, решения в сфере информационной безопасности и ИТ-инфраструктуры, отраслевые решения.

Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телеком компании Merlion, сказал: «Рады начать сотрудничество с «Рамэк-ВС». Компания-разработчик уже долгое время развивается на ИТ-рынке и занимается реализацией кейсов в сферах образования, государственных структур, промышленности, энергетики, строительства и транспорта, здравоохранения, финансов и недвижимости. Партнерство с «Рамэк-ВС» позволит нам дополнить портфель решениями аппаратной продукции для наших партнеров и их заказчиков».

Александр Ветров, директора по стратегии «Рамэк-ВС», отметил: «Сегодня особенно важны надежность, предсказуемость и технологическая независимость. Государственные и корпоративные заказчики все чаще делают выбор в пользу локализованных решений – и продукция «Рамэк» уверенно отвечает этим ожиданиям. Мы разрабатываем и собираем компьютеры в Санкт-Петербурге, контролируя весь процесс. Это позволяет нам оперативно реагировать на запросы рынка, обеспечивать качество и поддерживать долгосрочное партнерство».