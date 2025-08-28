Merlion стал официальным дистрибьютором сетевого оборудования «Кит»

Компания Merlion, дистрибьютор ИТ-решений, заключила бессрочное партнерское соглашение с российским разработчиком и производителем сетевого оборудования «Кит». Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Теперь в портфель Merlion входит полная линейка решений «Кит», предназначенных для построения безопасных и высокопроизводительных сетевых инфраструктур, включая оборудование для корпоративных ЦОД, гибридных сред и объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Ключевые особенности решений «Кит» — собственные технологические разработки, модульная архитектура оборудования, встроенные функции безопасности, строгий контроль качества и соответствие требованиям российских стандартов, интеграция с облачными сервисами и приложениями.

Продуктовая линейка «Кит», доступная партнерам Merlion

Коммутаторы для корпоративных сетей. Управляемые высокопроизводительные L3-коммутаторы с поддержкой PoE+, портами 25/10 Гбит/с, модульными блоками питания.

Коммутаторы ядра и агрегации (будут доступны с ноября 2025 г.). Имеют высокую производительность до 800 Гб/с, расширенные функции безопасности, порты до 100 Гб/с в зависимости от модели.

Сетевые адаптеры Ethernet для серверов и систем хранения данных. Серия CIT SMNIC2810, созданная на базе контроллера Intel Е810, имеет различный набор портов от 1 Гб/с до 100 Гб/с. Эти адаптеры обеспечивают возможности для удовлетворения разнообразных требований при запуске критически важных приложений в виртуализированных и унифицированных средах обработки и хранения данных.

В планах у компании «Кит» – расширение линейки в 2025-2026 гг.: новые модели коммутаторов доступа и ядра сетей, решения для ЦОД, промышленные коммутаторы и Wi-Fi точки доступа. Эти разработки укрепят позиции компании на рынке безопасного и производительного сетевого оборудования.

Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телеком компании Merlion: «Компания "Кит" — перспективный российский вендор с сильной экспертизой в разработке сетевого оборудования. Мы видим растущий спрос на отечественные ИТ-решения, особенно в сегменте критической инфраструктуры, и уверены, что партнерство с "Кит" позволит нам предложить клиентам современные, безопасные и производительные продукты».

Самат Юргин, генеральный директор «Кит»: «Merlion — один из ключевых игроков дистрибуции в России, и мы рады начать с ним сотрудничество. Это важный шаг для расширения присутствия нашего оборудования на рынке. Наши решения сочетают высокую производительность, безопасность и соответствие российским стандартам, и благодаря партнерству с Merlion они станут доступнее для корпоративных заказчиков и телеком-операторов».

Оборудование «Кит» включено в реестры Минцифры России и Минпромторга — его можно включать в проекты для критически важных инфраструктур, где важно использовать отечественные решения.