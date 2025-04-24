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Merlion – официальный дистрибьютор «СферИТ»

Merlion, российский VAD-дистрибьютор, и «СферИТ», российский вендор, предлагающий решения в области ИТ-инфраструктуры и сетевой безопасности, подписали дистрибьюторское соглашение. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

«СферИТ» предоставляет решения, включающие в себя серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование и программное обеспечение для управления инфраструктурой ЦОД.

Сотрудничество с этим производителем позволяет Merlion удовлетворять запросы своих партнеров, системных интеграторов, и их заказчиков в ИТ-оборудовании.

Максим Жуков, директор департамента закупок VAD Merlion: «Став официальным дистрибьютором «СферИТ», компания Merlion продолжает расширять свой портфель отечественных продуктов, предоставляя своим партнерам доступ к самым передовым и надежным решениям в области ИТ. Вендор располагает широкой линейкой продукции под любой бюджет, включая комплексные решения, и обещает высокий уровень технической поддержки – уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным».

Илья Гришин, генеральный директор ООО «СферИТ»: «Мы уверены, что это партнерство позволит заказчикам получать доступ к российским ИТ-решениям на рынке, оптимизирующим и защищающим их информационные системы. Наша компания всегда стремится предоставлять своим клиентам самое лучшее, и сотрудничество с таким уважаемым дистрибьютором, как Merlion, полностью соответствует этой миссии».

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