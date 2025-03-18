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Merlion VAD
Merlion VAD и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5016 1
|Microsoft Windows 7 1981 1
|Merlion - MerliOnCloud 39 1
|Abbyy Compreno 20 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347406, в очереди разбора - 763643.
Создано именных указателей - 171033.
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