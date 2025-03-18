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Merlion VAD


18.03.2025 Merlion стала официальным дистрибьютором M3 Mobile 1
03.12.2024 Merlion и Sysmatrix подписали дистрибьюторское соглашение 1
23.12.2020 Вместо стагнации пандемия вызвала беспрецедентный спрос на вычислительные мощности 1
19.09.2019 Merlion стал первым в России официальным дистрибьютором H3C Technologies 1
25.03.2016 Merlion подписал дистрибьюторский контракт с Abbyy 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Merlion VAD и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион 818 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 630 1
Microsoft Corporation 24717 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12900 1
Intel Corporation 12238 1
IBM - International Business Machines Corp 9452 1
HP Inc. 5698 1
ОТР ГК - ОТР 2000 216 1
AnalyticsHub - Analytics Hub - АналитиксХаб 15 1
Merlion - ЭнергоТех - High Energy 26 1
Tsinghua Holdings - Unisplendour Corp - H3C Group - H3C Technologies 39 1
Precisely - Syncsort 8 1
Exasol 3 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
HP - Hewlett-Packard 3626 1
Merlion iRU - Деловой офис 310 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7432 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5016 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67287 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30054 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9486 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11176 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6182 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19878 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1456 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12613 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14024 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15894 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28127 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2806 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51461 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16237 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12689 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6443 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14492 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13995 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 780 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4327 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24386 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8666 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13392 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20952 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6735 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2557 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11515 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4057 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6688 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13895 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28053 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2498 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1272 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5139 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1629 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 174 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17180 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3598 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 294 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 874 1
Microsoft Windows 7 1981 1
Merlion - MerliOnCloud 39 1
Abbyy Compreno 20 1
Печникова Юлия 17 3
Виноградов Дмитрий 74 1
Безрядин Анатолий 6 1
Кочепасов Сергей 13 1
Shakespeare Steve - Шекспир Стив 1 1
Кимельман Константин 10 1
Хайрулин Марат 1 1
Трекин Александр 2 1
Stadler Sebastian - Штадлер Себастиан 1 1
Иванов Геннадий 4 1
Колодкин Игорь 3 1
Valeskis Justinas - Валескис Юстинас 2 1
Мистюкова Наталья 2 1
Гилг Роман 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146260 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Европа Восточная 3103 1
Африка - Африканский регион 3499 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14173 1
Турция - Турецкая республика 2388 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43574 1
Европа 21840 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14625 3
VAD - Value Added Distribution 104 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51702 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3681 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24373 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10041 1
Ergonomics - Эргономика 1607 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4895 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7562 1
Латинский алфавит 191 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 515 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 861 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1601 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5857 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1089 1
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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