Компания Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с INVT

Компания Merlion, российский ИТ-дистрибьютор, объявила о расширении своего проектного портфеля инфраструктурных решений – подписано дистрибьюторское соглашение с INVT, китайской высокотехнологичной корпорацией, которая специализируется на промышленной автоматизации и энергетике.

Подписанное соглашение вступило в силу в октябре 2026 г. В качестве официального дистрибьютора Merlion начинает осуществлять поставки источников бесперебойного питания и систем охлаждения для ЦОДов INVT под заказ под конкретные проекты системных интеграторов.

Для отечественного ИТ-рынка и операторов дата-центров партнерство Merlion и INVT открывает доступ к передовым инженерным системам на конкурентных ценовых условиях. За счет комплексного предложения, объединяющего ИБП и системы охлаждения, INVT обеспечивает заказчикам лучшую стоимость решения на российском рынке на данный момент. Дополнительным весомым преимуществом для крупных интеграторов станет возможность глубокой кастомизации решений под индивидуальные архитектурные требования объектов.

«Сотрудничество с INVT — важный шаг в развитии проектной дистрибуции инженерных систем, — сказал Евгений Васильев, директор дивизиона VAD Merlion. — Компания INVT обладает сильной международной экспертизой в производстве промышленных ИБП и сейчас активно наращивает присутствие в РФ. Интеграция решений вендора по электроснабжению и охлаждению на крупных объектах позволит нашим партнерам упростить проектирование, сократить сроки запуска проектов и снизить совокупную стоимость владения инфраструктурой за счет минимизации рисков».

В проектный портфель дистрибьютора вошли высокотехнологичные продукты вендора, ориентированные на построение критически важной инфраструктуры: высокомощные модульные ИБП для ЦОД; прецизионное воздушное охлаждение (Precision Air Conditioning); жидкостное охлаждение (Liquid Cooling); модульные центры обработки данных (МЦОД) — комплексные решения нового поколения с предустановленным оборудованием, обеспечивающие высокую плотность размещения, интеллектуальное управление и высокую скорость развертывания.

Флагманским продуктом INVT является модульная серия ИБП RM мощностью от 100 до 1200 кВА. Системы построены на топологии двойного преобразования (online) с применением трехуровневой технологии I-типа. В числе ключевых технологических преимуществ серии RM:

Полное резервирование: от отдельных силовых модулей до системы в целом, упрощающее масштабирование по мере роста нагрузок.

Исключительная плотность мощности: один шкаф способен выдать до 1 МВт, а под размещение шкафа мощностью 1,2 МВт требуется всего 1,32 м² площади.

Инновационные компоненты: представленный силовой модуль мощностью 150 кВт при высоте всего 3U сочетает высокую удельную мощность, низкий уровень гармонических искажений входного тока и быстрое динамическое реагирование.

Высокая энергоэффективность: КПД достигает 97,5% в режиме двойного преобразования и до 99% в режиме Super ECO, а интеллектуальный «спящий» режим сохраняет эффективность при низких нагрузках.

Инженерные решения INVT уже доступны для расчета и заказа под проекты через персональных менеджеров компании Merlion.