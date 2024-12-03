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Merlion и Sysmatrix подписали дистрибьюторское соглашение

Компании Merlion, российский VAD-дистрибьютор, и Sysmatrix, производитель монтажного оборудования для ИТ-систем, заключили долгосрочный дистрибьюторский контракт. Партнерство направлено на расширение продуктового портфеля дивизиона VAD Merlion (Value Added Distribution) и охвата ИТ-рынка, что позволит обеим компаниям укрепить свои позиции в сегменте высокотехнологичного оборудования для дата-центров.

Ассортимент выпускаемого оборудования Sysmatrix включает в себя серверные и телекоммуникационные шкафы, стойки для дата-центров, а также решения для коммутации с высокой плотностью кросс-соединений, оборудование для эффективного размещения источников бесперебойного питания (ИБП) и аккумуляторных батарей.

Сотрудничество обеспечит партнерам дистрибьютора оперативный доступ к продуктам Sysmatrix, разработанным с учетом требований российских заказчиков. В свою очередь, Sysmatrix получит возможность масштабировать поставки своей продукции на территории всей России, используя логистические и дистрибуционные мощности компании Merlion. Вендор готов предложить заказчикам не только серийные продукты, но и возможность адаптировать конструкции и комплектацию под проектные требования.

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Безопасность

Генеральный директор Sysmatrix Александр Тепляков сказал: «Оборудование Sysmatrix создано в строгом соответствии с отраслевыми стандартами, обеспечивая высокое качество и отказоустойчивость. Наша цель — быть надежным партнером для клиентов. Наше конкурентное преимущество — не только соответствовать запросам, но и превосходить их ожидания».

Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телекома компании Merlion, отметил: «Для отечественных вендоров в России сейчас хорошие перспективы в части развития ассортиментной матрицы и наращивания своих бизнес-объемов. В сотрудничестве с Sysmatrix мы намерены активно работать с нашими партнерами, главным образом, системными интеграторами. Будем знакомить их с преимуществами продукции производителя, оказывать содействие в подборе оборудования под заказчиков и подготовке к проектам, тендерам».

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