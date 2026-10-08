«Мерлион Академия» запустила авторизованный курс по Basis Dynamix Enterprise
«Мерлион Академия», центр развития компетенций партнеров дивизиона VAD компании Merlion, стала официальным авторизованным учебным центром компании «Базис», участника рынка ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, и провела первый курс по настройке платформы виртуализации Basis Dynamix Enterprise. Сотрудничество направлено на подготовку квалифицированных ИТ-кадров, востребованных в проектах импортозамещения и администрирования современных облачных систем. Об этом CNews сообщили представители Merlion.
Получение авторизации стало логичным шагом в развитии стратегического взаимодействия двух компаний. Три года назад стороны подписали дистрибьюторский договор, а в сентябре 2026 г. заключили масштабное соглашение о сервисном партнерстве, направленное на качественное внедрение и техническую поддержку программных решений вендора.
Интеграция учебных программ «Базиса» в портфель учебного центра позволит полностью обеспечить спрос на повышение квалификации штатных инженеров и масштабирование экспертизы внутри партнерской сети. Вся практическая часть состоит из лабораторных работ на специализированных демонстрационных стендах.
Курс ориентирован на технических специалистов разного уровня — от линейных инженеров поддержки до главных экспертов и системных архитекторов, отвечающих за проектирование, бесшовное внедрение и безопасную эксплуатацию платформы Basis Dynamix Enterprise в корпоративном сегменте.
Обучение рассчитано на 40 академических часов и проходит с преподавателем в формате онлайн-вебинаров. В ходе занятий слушатели получают ключевые навыки управления виртуальными машинами, конфигурирования отказоустойчивых сетей, интеграции систем хранения данных (СХД) и автоматизации через REST API.
Специалисты, успешно завершившие обучение, получают официальные именные сертификаты вендора, подтверждающие высокий уровень ИТ-компетенций и квалификацию для работы с экосистемой «Базис».
«Расширение пула обучающих программ за счет курсов экосистемы "Базис" отвечает нашей стратегии комплексной поддержки партнеров в рамках проектной дистрибуции, — сказали представители Merlion VAD. — Запуск интенсивного практического курса по Basis Dynamix Enterprise позволит системным интеграторам и корпоративным заказчикам оперативно готовить собственные инженерные кадры, минимизируя риски и сроки миграции на отечественные платформы виртуализации».
«Мы планомерно расширяем сеть партнеров по обучению, чтобы сделать более доступной и эффективной подготовку специалистов для внедрения и эксплуатации продуктов экосистемы "Базис". Практическая подготовка помогает инженерам заказчиков и интеграторов точнее настраивать инфраструктуру, избегать ошибок при внедрении и самостоятельно решать повседневные задачи по ее обслуживанию. Совместно с нашим партнером "Мерлион Академией" мы планируем уже в ближайшее время запустить курсы и по другим продуктам нашей экосистемы», — сказала Ирина Кулешова, руководитель направления по работе с учебными центрами компании «Базис».