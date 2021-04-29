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VAD Value Added Distribution Value Added Distributor Value Added Reseller Value Added Partner
СОБЫТИЯ
|29.04.2021
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Huawei присвоила «КРОК» партнерский статус Value Added Partner
Huawei присвоила ИТ-компании «КРОК» наивысший партнерский статус Value Added Partner (VAP). Статус VAP подтверждает высочайшие компетенции команды «КРОК» в области внедрения решений на базе продуктов Huawei и позволяет осуществлять прямые поставки оборудован
|07.02.2017
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Merlion приобрела дистрибьюторскую компанию DSCon
рассказали CNews в компании, сделка была проведена Merlion в рамках стратегии развития направления VAD (Value Add Distribution – дистрибуция решений с дополнительными услугами). Ее основными ц
|14.07.2014
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Merlion и DNA SCS договорились о слиянии
нами в рамках стратегии, которой Merlion следует последние три года — активное развитие направления VAD (Value Add Distribution — дистрибуция с дополнительными сервисами). Об этом CNews сообщил
|07.07.2011
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Merlion рассказал ради чего купил Verysell Distribution
Verysell Distribution. Основная цель покупки - усилить направление более маржинальной дистрибуции (VAD, value added distribution) в сегменте крупных корпоративных клиентов. Verysell Distributi
|30.01.2007
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Arbyte заключила VAD-соглашение с Netaphor Software
ГК Arbyte объявила о подписании VAD-соглашения (Value-Added Distributor) с компанией Netaphor Software Inc. и выводе на росси
|12.09.2001
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Hewlett-Packard объявила о новой партнерской стратегии
орой тип - это партнеры, развивающие свои партнерские сети. Он также имеет два партнерских статуса: VAD (Value Added Distributor) и Master-Reseller:VAD - дистрибьюторы, имеющие налаженну
|10.08.1999
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Компания Computer Mechanics подтвердила статус "Hewlett-Packard Value-Added Reseller" по RISC-серверам
Компания Computer Mechanics объявила о подтверждении статуса "Value-Added Reseller" по RISC-серверам семейства HP9000 для распределенных информационных систем. Семейство рабочих станций НР9000, от базовых моделей до мощных многопроцессорных графических ст
VAD и организации, системы, технологии, персоны:
|Степанюк Михаил 83 18
|Печникова Юлия 19 15
|Ачкасов Евгений 46 13
|Виноградов Дмитрий 74 7
|Сидоров Константин 15 5
|Ходос Юрий 22 5
|Лукьянов Антон 5 5
|Краснов Михаил 87 5
|Смирнов Денис 25 4
|Симоненко Вячеслав 44 4
|Андреева Татьяна 11 4
|Жуков Максим 14 4
|Танюхин Дмитрий 26 3
|Васильев Евгений 136 3
|Косилов Михаил 17 3
|Силкина Елена 15 2
|Новиков Константин 24 2
|Солнцев Игорь 5 2
|Жданович Павел 7 2
|Усов Михаил 11 2
|Расколов Сергей 43 2
|Курасов Дмитрий 3 2
|Каракашев Христо 10 2
|Сычев Роман 4 2
|Чиж Игорь 6 2
|Фоменко Олег 23 2
|Султангалиев Тимурбулат 20 2
|Захаров Павел 60 2
|Носков Михаил 28 2
|Бакшинский Олег 16 2
|Куртуков Евгений 11 2
|Черняев Сергей 4 2
|Климов Иван 31 2
|Абрамов Алексей 55 2
|Спирин Антон 88 1
|Баталов Александр 30 1
|Вагизов Ильдар 34 1
|Shakespeare Steve - Шекспир Стив 1 1
|Рыбаков Дмитрий 15 1
|Сазонов Александр 14 1
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