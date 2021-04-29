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Индексная книга (каталог) CNews*
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VAD Value Added Distribution Value Added Distributor Value Added Reseller Value Added Partner

СОБЫТИЯ


29.04.2021 Huawei присвоила «КРОК» партнерский статус Value Added Partner

Huawei присвоила ИТ-компании «КРОК» наивысший партнерский статус Value Added Partner (VAP). Статус VAP подтверждает высочайшие компетенции команды «КРОК» в области внедрения решений на базе продуктов Huawei и позволяет осуществлять прямые поставки оборудован
07.02.2017 Merlion приобрела дистрибьюторскую компанию DSCon

рассказали CNews в компании, сделка была проведена Merlion в рамках стратегии развития направления VAD (Value Add Distribution – дистрибуция решений с дополнительными услугами). Ее основными ц
14.07.2014 Merlion и DNA SCS договорились о слиянии

нами в рамках стратегии, которой Merlion следует последние три года — активное развитие направления VAD (Value Add Distribution — дистрибуция с дополнительными сервисами). Об этом CNews сообщил
07.07.2011 Merlion рассказал ради чего купил Verysell Distribution

Verysell Distribution. Основная цель покупки - усилить направление более маржинальной дистрибуции (VAD, value added distribution) в сегменте крупных корпоративных клиентов. Verysell Distributi
30.01.2007 Arbyte заключила VAD-соглашение с Netaphor Software

ГК Arbyte объявила о подписании VAD-соглашения (Value-Added Distributor) с компанией Netaphor Software Inc. и выводе на росси
12.09.2001 Hewlett-Packard объявила о новой партнерской стратегии

орой тип - это партнеры, развивающие свои партнерские сети. Он также имеет два партнерских статуса: VAD (Value Added Distributor) и Master-Reseller:VAD - дистрибьюторы, имеющие налаженну
10.08.1999 Компания Computer Mechanics подтвердила статус "Hewlett-Packard Value-Added Reseller" по RISC-серверам

Компания Computer Mechanics объявила о подтверждении статуса "Value-Added Reseller" по RISC-серверам семейства HP9000 для распределенных информационных систем. Семейство рабочих станций НР9000, от базовых моделей до мощных многопроцессорных графических ст

Публикаций - 199, упоминаний - 252

VAD и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1018 81
Microsoft Corporation 25900 23
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 17
Oracle Corporation 7123 14
Merlion - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 96 13
IBM - International Business Machines Corp 9721 12
Intel Corporation 12891 11
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 11
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 568 10
Broadcom - VMware 2633 8
Cisco Systems 5386 8
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 7
Huawei 4733 7
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 809 7
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 7
Merlion VAD 8 6
SAP SE 5634 6
Dell EMC 5210 6
HP Inc. 5911 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3233 6
HP - Hewlett-Packard 3667 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 6
Olly - ОЛЛИ ИТ - ОЛЛИ информационные технологии - ОЛЛИ Дистрибуция 29 5
Verysell Telecom - Верисел Телеком 42 5
Softline - Софтлайн 3828 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2407 5
Крок - Croc 1972 5
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 5
Merlion iRU - Деловой офис 357 5
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 233 5
Ланит - Comptek - Комптек 216 5
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 5
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 83 5
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 5
Merlion Engineering 11 4
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 110 4
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 4
IPmatika - АйПиМатика 31 4
Difo 18 4
Белый Ветер 365 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9140 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 449 2
Русагро Группа Компаний 396 2
Северсталь ПАО - Severstal 644 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 305 2
РЕСО Гарантия СК 53 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 94 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 508 1
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 23 1
AUTOSAR 6 1
Hansa - Ханса 119 1
Groupe SEB - Tefal 109 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 740 1
101Hotels.com 456 1
Ardo - Ардо 36 1
Пересвет-Инвест 3 1
АвтоВАЗ - Лада Запад Тольятти - GM-АВТОВАЗ - Джи ЭМ-АВТОВАЗ 18 1
POSCO - POSCO E&C - POSCO Engineering Solution Center - Posco Future M - Pohang Iron and Steel Company 14 1
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 25 1
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 36 1
Ricardo-AEA - Ricardo Energy & Environment - AEA Technology Plc - AEAT - AEA Europe 7 1
Nordic Capital 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1163 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
eBay Inc 1642 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3171 1
Связной ГК 1406 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 157 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 391 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1967 1
Royal Dutch Shell - Шелл 238 1
Евросеть 1421 1
Альфа-Групп 753 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 301 1
Ак Барс Банк 284 1
American Express - Amex 341 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13973 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5889 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4079 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2388 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6037 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1088 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 599 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5484 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 148 1
Судебная власть - Judicial power 2532 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3708 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5799 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 811 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3737 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3231 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4999 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1585 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1010 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1553 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2149 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 980 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3476 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2917 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 260 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 882 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 276 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 320 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 270 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers - Ассоциация поставщиков кредитной информации 2 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 83 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 150 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
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Linux OS 11712 11
Microsoft Windows 17059 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2581 7
Новые облачные технологии - МойОфис 973 5
Microsoft Windows 2000 8675 4
Google Android 15403 4
Apple macOS 2480 4
Merlion - MerliOnCloud 41 4
HP Certified - HP Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - HP ServiceOne - HP PartnerOne 44 3
Softline - Цифровые Решения - Axoft - AxoftCloud 13 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Oracle Java - язык программирования 3508 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1853 3
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 59 3
Flant - Deckhouse Platform - Deckhouse Kubernetes Platform, DKP - Deckhouse Virtualization Platform - Deckhouse Commander 239 2
The Open Group - ArchiMate - Architecture-Animate 9 2
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ПВС - PVS-Studio 24 2
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт - AggreGate 29 2
МСК Групп - Даком М - Space VDI 52 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 427 2
МСК Групп - Даком М - Space Client 25 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Automation 37 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 278 2
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Ред Софт - Ред ОС М - RedOS M 149 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1079 2
Apple iOS 8672 2
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 402 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 2
Microsoft Office 4251 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1666 2
ALMI partner - AlterOffice - АльтерОфис - AText, АТекст - ACell, АТаблица - AConcept, АКонцепт - AMail, АМэйл - AGraph, АГраф 100 2
Степанюк Михаил 83 18
Печникова Юлия 19 15
Ачкасов Евгений 46 13
Виноградов Дмитрий 74 7
Сидоров Константин 15 5
Ходос Юрий 22 5
Лукьянов Антон 5 5
Краснов Михаил 87 5
Смирнов Денис 25 4
Симоненко Вячеслав 44 4
Андреева Татьяна 11 4
Жуков Максим 14 4
Танюхин Дмитрий 26 3
Васильев Евгений 136 3
Косилов Михаил 17 3
Силкина Елена 15 2
Новиков Константин 24 2
Солнцев Игорь 5 2
Жданович Павел 7 2
Усов Михаил 11 2
Расколов Сергей 43 2
Курасов Дмитрий 3 2
Каракашев Христо 10 2
Сычев Роман 4 2
Чиж Игорь 6 2
Фоменко Олег 23 2
Султангалиев Тимурбулат 20 2
Захаров Павел 60 2
Носков Михаил 28 2
Бакшинский Олег 16 2
Куртуков Евгений 11 2
Черняев Сергей 4 2
Климов Иван 31 2
Абрамов Алексей 55 2
Спирин Антон 88 1
Баталов Александр 30 1
Вагизов Ильдар 34 1
Shakespeare Steve - Шекспир Стив 1 1
Рыбаков Дмитрий 15 1
Сазонов Александр 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 169203 170
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14881 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48257 27
Европа 25052 24
Казахстан - Республика 6147 17
Европа Восточная 3141 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55176 13
Беларусь - Белоруссия 6378 13
Украина 7979 12
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19851 11
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4574 10
Россия - СФО - Новосибирск 4963 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2560 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3082 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19443 7
Польша - Республика 2046 7
Африка - Африканский регион 3652 7
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1128 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13885 6
Германия - Федеративная Республика 13318 6
Ближний Восток 3172 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3639 6
Чехия - Чешская Республика 1353 6
Грузия 1343 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4250 4
Азия - Азиатский регион 5965 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3174 4
Венгрия 858 4
Турция - Турецкая республика 2657 4
Кипр - Республика 639 4
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 639 4
Дания - Королевство 1376 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1439 3
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2539 5
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8349 4
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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