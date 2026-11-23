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ОТР ГК ЭнергоТех High Energy
ООО «ЭнергоТех» – российская инжиниринговая компания полного цикла, обладает проектным офисом, производственным подразделением и сервисной службой. Реализует комплексные инженерные решения для разных отраслей экономики, энергетики, ЦОД и тяжелой промышленности.
ООО «ЭнергоТех» является членом СРО в области инженерных изысканий, в области архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта, имеет лицензии ФСБ и МЧС, и штат сертифицированных специалистов для комплексного проектирования и выполнения функции генподрядчика по строительству инженерных систем объектов различного назначения: дата-центров, промышленных объектов, общественных и административных зданий и сооружений, включая проекты связанные с зашифрованными, секретными и данными, относящимися к государственной тайне.
СОБЫТИЯ
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ОТР ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews RND - R&D.CNews - Rnd.CNews.ru 2283 4
|Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11629 1
|ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4346 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 368 1
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