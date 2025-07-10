Merlion привезла в Россию новые компьютерные корпуса Montech

Компания Merlion в качестве официального дистрибьютора Montech привезла в Россию партию новинок тайваньского бренда – четыре линейки компьютерных корпусов.

Корпуса линейки HS01 оснащены сеткой и прозрачной боковой панелью, которая выполнена из закаленного стекла. Есть возможность установки корпусов, перевернув сверху вниз – это позволяет разместить корпус стеклом к пользователю как по правую руку, так и по левую.

Передняя панель оснащена регулируемым кронштейном для вентилятора, что позволяет сделать воздухообмен внутри корпуса более эффективным. На задней панели расположено два двойных вентилятора, которые обеспечивают хорошее охлаждение.

HS01 вмещает десять 120-миллиметровых вентиляторов. На нижнюю панель корпуса можно поставить радиатор СЖО на 120 или 240 мм. Под верхнюю панель можно разместить радиаторы на 120, 240 или 360 мм.

Все модели совместимы с материнскими платами ATX, mATX и ITX. Также поддерживаются платы с разъемами питания на обратной стороне.

Корпус HS01 в версии PRO поставляется с пятью предустановленными вентиляторами GF120 V2 ARGB, поддерживающими синхронизацию с материнской платой для бесшовного управления ARGB-подсветкой.

Краткие технические характеристики: типоразмер: Midi-Tower; количество слотов расширения: 7; толщина стенок корпуса: 0,6 мм; внутренние отсеки для накопителей: 2,5" х 4, 3,5" х 2; максимальная длина блока питания: 200 мм; максимальная высота кулера процессора: 175 мм; максимальная длина видеокарты: 420 мм; пылевой фильтр: нижний.

Серия корпусов HS02 по характеристикам схожа с HS01. HS02 предлагает практически столько же посадочных мест под охлаждение. Разница в том, что передняя панель стеклянная изогнутая и спереди нет креплений под вентиляторы.

X5 – корпуса с карбоновым дизайном и расширенной поддержкой компонентов. Они поддерживают платы E-ATX и SSI-CEB. Корпуса выполнены в традиционном для бренда стиле с MESH-панелью спереди, которая обеспечивает 35% вентиляции, и дополнены декоративными элементами в виде карбонового узора на нижней части передней панели.

В корпуса X5 можно установить до семи слотов расширения. Максимальная высота процессорных кулеров – до 165 мм, длина видеокарт – до 410 мм, блоков питания – до 230 мм.

В них предустановлены спереди три 140-мм ARGB-вентилятора и один 120-мм ARGB-вентилятор сзади. Поддерживается размещение двух 360-мм радиаторов на передней и верхней панелях.

Новейшие корпуса Montech серии XR Wood отличаются своим дизайном – панели корпуса выполнены из дерева (американский орех), стали и стекла. На фронтальной панели – металлическая сетка.

Краткие технические характеристики: четыре предустановленных вентилятора GF120 ARGB PWM; поддержка до 12 вентиляторов и 360-мм AIO-блока; тип материнской платы: ATX; высота процессорного кулера: 175 мм; длина видеокарты: 420 мм; максимальная длина блока питания: 230 мм; размещение блока питания: нижнее; горизонтальные слоты расширения: 7; разъем подключения подсветки: 3-pin 5V-D-G (ARGB); число внутренних отсеков: 3.5 х 2.