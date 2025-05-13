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Merlion – официальный дистрибьютор «Слайдер Презентации»

Merlion, российский VAD-дистрибьютор, и «Слайдер Презентации», отечественный разработчик продуктов в сфере презентационных материалов, подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

«Слайдер Презентации» является резидентом «Сколково» и Западно-Сибирского инновационного центра. Компания основана в 2021 г. в Тюмени: идея проекта Slider заключалась в том, чтобы программа за несколько кликов смогла создавать готовые презентации из сырого содержания методами автоматизации и искусственного интеллекта.

Партнерам Merlion стала доступна вся экосистема продуктов вендора: ПО «Слайдер Диаграммы» – надстройка для Power Point и «Р7-офис» для автоматизации создания диаграмм и графиков в корпоративных презентациях; Slider AIредактор презентаций с функциями искусственного интеллекта для автоматизации работы с корпоративными презентациями; ПО «Слайдер Данные» - расширяет возможности табличного редактора, поддерживая SQL-запросы и подключение к популярным реляционным БД.

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«Merlion продолжает расширять портфель передовых отечественных ИТ-решений, и мы рады представить партнерам экосистему Slider – инновационного разработчика инструментов для автоматизации работы по обработке и визуализации данных. Уверен, что доступность решений «Слайдер Презентации» откроет нашим партнерам новые возможности для развития бизнеса в сегменте корпоративных решений», – сказал Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем компании Merlion.

«Мы разрабатываем продукты и решения для анализа, визуализации и представления данных, чтобы обеспечить рост производительности, эффективности и качества работы сотрудников компаний различного уровня: дистрибьюторский портфель Merlion уже пополнился всей нашей продуктовой экосистемой. Сотрудничество с Merlion – важный шаг для «Слайдер Презентации», ведь он открывает новые возможности для развития бизнеса обеих компаний», – сказал Григорий Попов, генеральный директор Slider.

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