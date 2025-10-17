Merlion и Forsite подписали дистрибьюторское соглашение

Российский VAD-дистрибьютор Merlion подписал соглашение с компанией Forsite, российским производителем и разработчиком высокотехнологичных решений в области визуализации и вычислений. Merlion предложит партнёрам видеоконтроллеры – ключевой ИТ-продукт вендора для построения информационных систем различных уровней сложности и масштаба.

Видеоконтроллеры Forsite позволяют подключать к одной рабочей станции до 64 дисплеев, при этом на каждом экране гарантирована поддержка контента в формате от Full HD до 32K. Все популярные конфигурации мультимедийных файлов воспроизводятся без ущерба для качества изображения и производительности ИТ-системы заказчика. Экраны могут быть объединены в единую видеостену или разделены на несколько независимых зон отображения, что дает возможность визуализации в любом пространстве.

Контроллеры Forsite для видеостен применяют в диспетчерских, ситуационных центрах, центрах управления и мониторинга, а также в конференц-залах для эффективной визуализации и управления видеоинформацией.

Видеоконтроллеры Forsite работают под управлением отечественной операционной системы Astra Linux и специализированного российского ПО для видеостен MWCC. ПО обеспечивает расширенный функционал для организации, визуализации, автоматизации различных рабочих сценариев, и, кроме того, поддерживает интеграцию с корпоративной ИТ-инфраструктурой.

По оценкам аналитиков, мировой рынок видеостен ежегодно стабильно увеличивается на 10-12%. Эксперты полагают, что в ближайшие годы данная тенденция сохранится. Российский рынок видеостен переживает период реструктуризации после ухода иностранных вендоров, на смену которым приходят отечественные производители. При этом его ежегодные темпы роста превышают общемировые и составляют 20-30%.

В РФ увеличивается спрос на видеостены со стороны бизнеса, государственного сектора и организаций, занимающихся цифровой трансформацией собственной ИТ-инфраструктуры. Таким образом, российский рынок видеостен развивается быстрее общемирового и демонстрирует потенциал для активного роста и укрепления позиций отечественных производителей.

Среди трендов рынка видеоконтроллеров, которые формируют его потенциал развития – интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения, рост популярности дисплеев с высоким разрешением и улучшенной цветопередачей (4K, 8K, HDR), расширение применения видеоконтроллеров в цифровой рекламе и интерактивных цифровых вывесках (digital signage). Такой контекст создает благоприятные условия для сотрудничества Merlion и Forsite.

«Сегмент коммерческих дисплеев и видеостен – особенно от отечественных производителей – растущий и перспективный. Мы не первый год поставляем подобные решения партнёрам, системным интеграторам, которые реализуют ИТ-проекты различного масштаба. И можно с уверенностью сказать, что продукция опытного игрока рынка с более чем 20-летней историей найдет спрос со стороны наших клиентов. В сотрудничестве с командой вендора мы будем также предлагать комплексные проектные решения, которые включают в себя видеопанели различных конфигураций и видеоконтроллеры Forsite, а также услуги по проектированию, монтажу и настройке видеостен», – сказал директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телекоммуникаций компании Merlion Евгений Ачкасов.

«Сегодня интеграторам важно иметь под рукой готовые, проверенные и поддерживаемые в России решения. Текущая ситуация на рынке открывает уникальные возможности для укрепления позиций отечественных продуктов. Forsite – это не просто контроллеры, а единая платформа для управления контентом и автоматизации, способная учитывать реальные потребности наших заказчиков. Благодаря сотрудничеству с Merlion мы расширяем свое присутствие в канале интеграторов, делая нашу экосистему доступной для партнеров по всей стране, обеспечивая быстрое внедрение и поддержку проектов любой сложности, включая современные решения для видеостен и ситуационных центров», – отметил технический директор Forsite Евгений Зверев.

В ближайшее время доступный в Merlion ассортимент решений Forsite будет расширен Devbox Station – высокопроизводительным сервером / рабочей станцией – она позволяет устанавливать до 8 GPU уровня RTX 5090 или RTX 6000 PRO. Devbox Station даёт возможность ИТ-командам разворачивать и обучать LLM, выполнять генерацию изображений и видео, а также запускать другие ИИ-задачи локально, в собственном контуре организации, без зависимости от внешних облаков. Эта функция особенно актуальна для внутренних команд разработки и стартапов на этапе MVP, когда результат необходим при минимальном бюджете.