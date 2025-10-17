Получите все материалы CNews по ключевому слову
Зверев Евгений
СОБЫТИЯ
|17.10.2025
|Merlion и Forsite подписали дистрибьюторское соглашение 1
|22.11.2024
|Forsite обновил линейку контроллеров для видеостен с поддержкой Astra Linux 1
Зверев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Nvidia Corp 3690 1
|Forsite - Форсайт 4 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4437 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2365 1
|Microsoft Windows 11 678 1
|Linux OS 10743 1
|Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1315 1
|AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 67 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393660, в очереди разбора - 732330.
Создано именных указателей - 184564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.