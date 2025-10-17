Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184564
ИКТ 14347
Организации 11129
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3515
Системы 26306
Персоны 79308
География 2972
Статьи 1566
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

Зверев Евгений


СОБЫТИЯ


17.10.2025 Merlion и Forsite подписали дистрибьюторское соглашение 1
22.11.2024 Forsite обновил линейку контроллеров для видеостен с поддержкой Astra Linux 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Зверев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3690 1
Forsite - Форсайт 4 1
AMD - Advanced Micro Devices 4437 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2365 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22494 2
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 871 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5452 1
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 754 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6548 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 304 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2796 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1989 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 565 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6216 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 443 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 556 1
MJPEG - Motion JPEG 129 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5889 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12818 1
Hot Spare - Горячий резерв - Горячее резервирование - технология резервирования электронного оборудования 86 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 309 1
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 597 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Климат-контроль - Climate control 44 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2202 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4508 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1120 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5771 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6270 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 374 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21644 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25723 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26869 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33441 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3985 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 356 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9632 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31582 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 706 1
RTMP - Real Time Messaging Protocol - проприетарный протокол потоковой передачи данных 20 1
Microsoft Windows 11 678 1
Linux OS 10743 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1315 1
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 154678 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54372 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9975 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5220 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393660, в очереди разбора - 732330.
Создано именных указателей - 184564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще