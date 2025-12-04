Верховный суд: Fplus будет отвечать перед клиентами за прекращение техподдержки сбежавшей из России HP

Верховный суд решил, что дистрибьютор ООО МТК должен разделить ответственность за прекращение поддержки российских клиентов американской HP. Высшая судебная инстанция впервые определила свою позицию по таким спорам, которые во множестве ведутся в России с 2022 г., когда иностранные вендоры начали бежать из нашей страны.



Решение Верховного суда

Верховный суд России (ВС) вынес прецедентное решение. Экономколлегия ВС отменила постановления нижестоящих инстанций и признала российского ИT-дистрибьютора ответственным перед покупателем за прекращение поддержки ПО иностранным вендором, выяснил «Коммерсант».

ВС рассматривал спор ООО МКТ (дистрибьюторская компания, входит в холдинг Fplus) и ООО «Инфраматика», купившего у него в 2021 г. сертификаты на техподдержку Hewlett Packard Enterprise (HPE) за 10,5 млн руб., и решил, что продавец должен вернуть часть денег покупателю как за некачественный товар.

Арбитражные суды трех инстанций до этого отклонили требования покупателя и возложили ответственность на HP, которая и должна была оказывать услуги по поддержке своих продуктов. ВС эти решения отменил и отправил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с рекомендацией учесть представленную им «правовую позицию».

Hewlett Packard Enterprise За HP, не выполнившую свои обязательства и сбежавшую из России, придется расплачиваться российскому дистрибьютору

HP занимается производством принтеров, многофункциональных устройств (МФУ), ноутбуков и другой потребительской техники. В марте 2022 г. она объявила о решении покинуть российский рынок.

Распределение ответственности

«Инфраматика» заявила об «отказе от исполнения договора в части некачественных товаров», конечными пользователями которых выступали структуры «Россетей», и попросила МКТ вернуть ей 6,4 млн руб. за неиспользованный период трех- и пятилетних сертификатов.

Сертификаты лишь подтверждают возможность получения техподдержки в оговоренный период. Очевидно, что сертификат приобретался для использования именно с заявленной продолжительностью, поэтому отсутствие возможности пользоваться техподдержкой нарушает права покупателя, указано в заявлении коллегии.

Суд счел, что внутренние взаимоотношения между МКТ и иностранным правообладателем значения не имеют. «Именно ООО "МКТ, непосредственно с которым заключен договор поставки, несет последствия, предусмотренные пунктом 1 статьи 475 Гражданского кодекса, за невозможность использования истцом переданных им сертификатов», — говорится в Определении Верховного суда по этому делу.

Речь идет о возврате продавцом части стоимости товара, а не о взыскании штрафов и убытков, к тому же дистрибутор не лишен права предъявить претензии правообладателю, пояснил адвокат АБ NSP Сергей Бахмисов: «Дистрибутор, конечно, не виноват в том, что иностранный правообладатель резко прекратил поддержку. Но это не значит, что посредник должен получить полную цену проданного им товара».

В МКТ считают, что исполнили обязательства по поставке сертификатов в полном объеме, а «об ином стороны не договаривались». «Истцом не предоставлено никаких доказательств наличия претензий со стороны конечных пользователей и доказательств возмещения им денежных средств», — добавили в компании.

Судебный прецедент

Юристы назвали решение ВС прецедентным, так как позиции высшей инстанции по таким спорам до сих пор не было. Директор по продукту и цифровой трансформации BusinessPad Кирилл Гончаров полагает, что оно уменьшает вероятность случаев, когда российская компания-поставщик снимает с себя ответственность и оставляет своего клиента разбираться с иностранной компанией один на один.

Судебные тяжбы из-за ухода иностранных вендоров начались сразу после февраля 2022 г., когда иностранные компании повально приостанавливали работу на отечественном рынке, игнорируя исполнения обязательств перед российскими компаниями по уже оплаченным договорам.

После шквала исков суды стали арестовывать счета или признавать иностранные юрлица банкротами. Например, в мае 2022 г. Арбитражный суд Москвы арестовал свыше 778 млн руб. на счетах российского представительства американской Dell, а в августе 2023 г. столичный Арбитраж признал банкротом российское подразделение Oracle, задолжавшее кредиторам более 1,2 млрд руб. В сентябре 2025 г. в России началась процедура банкротства «дочки» американской Microsoft, чей долг составляет более 1,5 млрд руб.