Началась процедура банкротства российской «дочки» Microsoft. Она задолжала кредиторам полтора миллиарда

В России началась процедура банкротства «дочки» американской Microsoft, задолжавшей кредиторам более 1,5 млрд руб. При этом материнская компания после ухода из страны в 2022 г. обещала выполнять свои обязательства перед уже оплатившими услуги клиентами.

Процедура банкротства запущена

Арбитражный суд Москвы ввел в отношении российского подразделения американской Microsoft Corporation — ООО «Майкрософт Рус» — начальную стадию процедуры банкротства — наблюдение, пишет РИА «Новости».

Временным управляющим назначен Александр Пономаренко из ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих». Рассмотрение дела о банкротстве по существу состоится 17 марта 2025 г.

В качестве третьей стороны в деле о банкротстве участвует кредитор Газпромбанк. Всего неисполненные обязательства ООО «Майкрософт Рус», по словам ее представителя, превышают 1,5 млрд руб.

microsoft700.jpg

© drserg / фотобанк «Фотодженика»
В России началась процедура банкротства лишившейся последнего клиента российской «дочки» Microsoft

Заявление о банкротстве в Арбитражный суд подала сама «Майкрософт Рус» в июле 2025 г.

Финансовое положение должника

По итогам 2024 г. «Майкрософт Рус» получила чистую прибыль на 174,114 млн руб., что больше показателя 2023 г. на 38,9%. Валовая прибыль сократилась на 21,4%, до 78,3 млн. Выручка компании в 2024 г. составила 161,6 млн руб. (минус 23,6% год к году).

Единственным покупателем услуг оставалась Microsoft Ireland Operations Limited, которая в 2025 г. тоже приостановил отношения. В результате «Майкрософт Рус» инициировала процедуру банкротства, хотя в отчете за 2024 г. компания Microsoft сообщала, что не рассматривает вопроса ликвидации этого юрлица.

У кого в России есть претензии к Microsoft

Корпорация Microsoft в марте 2022 г. объявила, что уходит из России, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг. Действующие обязательства перед клиентами корпорация обещала выполнять.

Однако с 2022 г. российские суды удовлетворили больше 30 исков к ее российской «дочке» в связи с неотработанными авансами по договорам на оказание услуг. Так, в апреле 2025 г. по иску Газпромбанка с ООО «Майкрософт Рус» было взыскано более $943 тыс.

В 2025 г. против западного софтверного гиганта выступили очень крупные российские компании из самых разных секторов экономики. Это ритейлер «Лента», требующий с корпорации 16 млн руб., ГК «Медси (сумма требований — 2,1 млн руб.) и компания «Консист» (960 тыс. руб.).

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации
Цифровизация

Ранее иски к Microsoft подавали «Мегафон», ВТБ, «Северсталь» и многие другие компании, известные не только в России, но и далеко за ее пределами. В их числе – «Ситроникс», «Уралкалий» и «Национальный расчетный депозитарий».

Microsoft создала своим клиентам в России много сложностей, регулярно вводя новые ограничения, лишая их возможности обновлять купленное ПО, приобретать новые лицензии. Она перестала продлевать подписки на облачный сервис 365 и отключила некоторых российских клиентов от своих облачных сервисов Visio Online, Project Online и Power BI.

Различные лимиты введены и для частных пользователей, а продажи лицензионных копий Microsoft сократились в 10 раз.

