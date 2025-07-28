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Российская «дочка» Microsoft подала заявление о банкротстве

ООО «Майкрософт Рус» подало заявление о банкротстве, хотя по итогам 2024 г. материнская компания — американская корпорация Microsoft — заявляла, что не намерена ее ликвидировать.

Российская «дочка» Microsoft банкротится

В Арбитражный суд Москвы поступило заявление о банкротстве от российского подразделения Microsoft ООО «Майкрософт Рус», выяснили РИА «Новости». Кредитором в материалах, на которые ссылается агентство, указан Газпромбанк.

В отчетности за 2024 г. компания Microsoft сообщала, что не рассматривает вопроса ликвидации этого юрлица. Однако уже в мае 2025 г. ООО «Майкрософт Рус» разместила на портале Федресурса уведомление о намерении подать заявление о банкротстве, в котором упоминалась задолженность перед Газпромбанком.

По итогам 2024 г. чистая прибыль ООО «Майкрософт Рус» выросла на 38,9% (до 174,114 млн руб.), валовая прибыль сократилась на 21,4% (до 78,3 млн руб.), выручка упала на 23,6% (до 161,6 млн руб.). После объявления об уходе из России в марте 2022 г. американская корпорация обещала продолжить выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.

Долги Microsoft в России

В январе 2025 г. Газпромбанк обратился в суд с иском к «Майкрософт Рус» о взыскании 90,9 млн руб. в качестве неосновательного обогащения. В материалах дела указано, что основанием для иска послужил договор на оказание услуг, заключенный в сентябре 2021 г. и действовавший до 12 сентября 2022 г. Согласно заявлению истца, с 01 апреля 2022 г. ответчик прекратил оказание услуг по указанному договору, несмотря на получение оплаты за них. Это привело к возникновению ситуации неосновательного обогащения.

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Angel Bena / Pexels
Microsoft скорее всего лишится российской «дочки», которая продолжает приносить ей чистую прибыль

Суд вынес решение взыскать с «Майкрософт Рус» $887 тыс. в качестве неосновательного обогащения, а также проценты в размере $62 тыс.

Всего с 2022 г., по данным РИА «Новости», «дочка» Microsoft получила свыше 30 аналогичных исков в России — от «Северстали», «Аэрофлота», «Алросы», Банка России, «Мегафона», «Сургутнефтегаза» и др.

Как выяснил CNews в мае 2025 г., «ВЭБ.РФ» отсудил у ПАО «Софтлайн» 34 млн руб. за неисполнение обязательств по договору о передаче лицензионных прав на программное обеспечение Microsoft. По заявлению ответчика в суде нарушение договора связано с прекращением Microsoft продаж своих продуктов на российском рынке.

Западные компании ушли некрасиво

Всего по судебным делам, связанным в основном с невыполнением обязательств по лицензионным договорам на ПО западными вендорами, ушедшими из России, в 2023 г. было вынесено больше тысячи судебных актов, что на 20% больше год к году.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

По подсчетам CNews, например, только с мая по август 2022 г. к Oracle было подано исков на общую сумму 296 млн руб. С конца февраля 2022 г. по март 2023 г. общая сумма всех исков, поданных к «Хьюлетт паккард энтерпрайз», перевалила за 3 млрд руб.

Осенью 2023 г. ООО «Гугл» было признано банкротом. Компания осталась должна кредиторам почти 54 млрд руб.

Анна Любавина

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