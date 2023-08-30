Продажи лицензионной Windows в России сократились в 10 раз. Россияне переходят на пиратку, бизнес и госструктуры импортозамещаются

В первом полугодии 2023 г. продажи лицензионных копий Windows упали в совокупности на 78%, а продажи только коробочных версий рухнули в 10 раз всего за год. Обычные россияне отдали предпочтение взломанным версиям этой ОС, частный бизнес постепенно переходят на отечественный софт, но пока остается на Windows.

Платить за лицензию стало не модно

В России по итогам первой половины 2023 г. невероятно сильно обвалились продажи лицензионных копий ОС Windows, пишет «Коммерсант». Россияне лишились причин к ее приобретению – Microsoft ввела слишком много запретов и ограничений, делающих для покупку ее ОС как минимум нерациональной, как максимум бесполезной тратой денег.

За отчетный период продажи лицензионной Windows упали на 78% год к году, пишет издание со ссылкой на статистику ИТ-интегратора Softline. Это совокупное значение для всех вариантов приобретения заветного ключа активации – если же взглянуть на динамику продаж исключительно коробочных версий, то обнаружится, что она обвалилась на порядок, то есть в 10 раз.

Фото: Microsoft Лицензионная Windows как явление в России постепенно уходит в прошлое

Что особенно важно, лицензионная Windows почти перестала интересовать не только простых россиян – физических лиц, установка пиратской ОС из США на личные компьютеры которых едва ли повлечет за собой переезд в тюремную камеру. В сфере бизнеса, где использование нелицензионного ПО, в том числе операционной системы из недружественной страны, карается по всей строгости Уголовного кодекса, происходит то же самое – продажи ключей для Windows падают, и падают стремительно.

Как бизнес не платит за Windows

Российские власти хотели дать компаниям возможность пользоваться взломанными версиями ПО ушедших из страны компаний, но в итоге решили пока оставить все как есть, несмотря на то, что в Белоруссии бизнес действительно получил такое разрешение. Чтобы избежать проблем с законом, отечественные компании постепенно переводят свою инфраструктуру на отечественные решения.

На это изданию указали эксперты ИТ-компании «Крок». По их словам в России еще есть запасы лицензий Windows, в том числе и коробочных, но в случае последних этот запас «несущественный». «Его недостаточно, чтобы закрыть все потребности существующих ИТ-инфраструктур крупных заказчиков», – сообщил изданию руководитель направления «Инфраструктурные решения» в компании «Крок» Александр Сысоев.

В настоящее время дистрибьюторы и интеграторы распродают едва ли не последние запасы лицензий Windows, закупленных еще до марта 2022 г., когда Microsoft объявила о своем уходе из России. Склады почти опустели, к тому же некоторые дистрибьюторы постепенно отключают возможность приобретения лицензий в режиме онлайн.

Для тех, кто верен привычкам

Windows годами была и остается самой популярной ОС во всем мире, как в потребительском, так и в корпоративном сегменте. Переход на другую систему, в случае с Россией – на отечественные дистрибутивы Linux во избежание новых санкций – осложняется целым рядом факторов. Например, если речь об обычном пользователе, то ему придется потратить немало времени, чтобы освоиться в новой ОС и найти аналоги всех программ, которыми он пользовался под Windows. Это же в полной мере касается и компаний, но им придется обучать работе в новой программной среде не одного человека, а весь коллектив.

Фото: Совет Федерации Надпись «Активация Windows» в правом нижнем углу экрана появляется на экранах компьютеров в российском бизнесе и госструктурах все чаще

По этой причине в июле 2023 г. на Windows работало 83,16% настольных ПК и ноутбуков в России, согласно статистике StatCounter. Отечественные компании, не желающие менять программную платформу и импортозамещаться, нашли несколько способов закупки лицензионных Windows в обход нынешних ограничений Microsoft.

По словам собеседника «Коммерсанта» в неназванной российской компании по разработке офисного ПО, для этих целей бизнес использует параллельный импорт и с его помощью завозит в страну необходимое ему количество коробок с лицензиями на американскую ОС. «Второй способ, это поставка неименных лицензий в Россию через партнеров в СНГ», – добавил источник. По его словам, эти неименные лицензии партнеры в СНГ закупают напрямую у Microsoft для последующей перепродажи российским компаниям.

Российский бизнес на «костылях»

Источник издания подчеркнул, что оба способа хоть и рабочие, но доставляют массу неудобств российскому бизнесу. Это своего рода «костыли», чтобы продолжать пользоваться лицензионной Windows, не нарушая российские законы и не неся убытки при переходе на новую платформу.

«До ухода Microsoft они (российские компании – прим. CNews) централизованно получали ПО и обновления на него с сервера компании, сейчас это приходится делать буквально по одному устройству», – отметил собеседник издания.

Он подчеркнул, что «99% частных потребителей» в России в настоящее время продолжают пользоваться Windows. Если она лицензионная, то лишь потому, что сама лицензия была приобретена до введения санкций и пока продолжает действовать. Многие, с его слов, отдали предпочтение пиратским копиям.

Как ускорить Windows-замещение

Microsoft со своей стороны тоже делает все, чтобы продажи ее лицензий в России упали до нуля. Как сообщал CNews, в начале августа 2023 г. она заявила, что с 1 октября 2023 г. прекратит продлевать лицензии на свое ПО российским компаниям.

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В частном бизнесе компании будут до последнего пользоваться Windows, считает исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев. По его словам, в этом сегменте отечественное ПО мало кого интересует. «Переход на российские операционные системы или на зарубежные дистрибутивы Linux будет происходить с обновлением парка техники. До этого частные компании будут держаться за действующие лицензии», – сообщил он изданию.

В госсекторе ситуация немного иная. Источник издания в российском разработчике офисного ПО подсчитал, что доля программных продуктов в инфраструктуре госструктур и компаний с госучастием варьируется от незначительных 2% до очень внушительных 50%.