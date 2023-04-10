Microsoft внезапно нанесла по россиянам новый подлый удар

Microsoft лишила россиян гарантии на свои игровые приставки Xbox. При этом официальных заявлений об этом не было – пользователи узнают об этом при обращении в сервисный центр. Вместо бесплатного ремонта они получают советы по самостоятельной починке – перезагрузить консоль или протереть ее от пыли.

Microsoft снова напомнила о себе

Корпорация Microsoft полностью прекратила гарантийное обслуживание игровых приставок Xbox на территории России. Это единственное ее устройство, присутствовавшее в официальной российской рознице – Microsoft за последние восемь лет не привезла в Россию ни одного планшета, десктопа, ноутбука или смартфона линейки Surface, популярной в США и Европе.

Игровые приставки, тем не менее, Microsoft в России продавала – вероятно, чтобы не уступать этот рынок своим японским конкурентам Sony и Nintendo. Вместе эти три компании – основные и почти единственные, кто занимается выпуском консолей. Продукция менее известных разработчиков зачастую игнорируется как покупателями, так и разработчиками игр.

Что важно, Microsoft не делала официальных заявлений о прекращении гарантийного обслуживания Xbox на территории России. Об этом, как пишут «Известия», владельцы приставок узнают при обращении в сервисный центр. «Гарантийное обслуживание консолей, в том числе ввезенных в России официально, более недоступно из-за текущей ситуации», — заявил изданию представитель техподдержки Microsoft.

Под «текущей ситуацией» в компании, по всей вероятности, подразумевают события, начавшиеся 24 февраля 2022 г. Microsoft в числе первых отреагировала на изменения в геополитической ситуации – она свернула свой бизнес в России еще в первых числах марта 2022 г. Тем не менее, гарантийной поддержкой своих устройств она занималась больше года – вплоть до апреля 2023 г.

Семь бед – один Reset

Россияне стали массово жаловаться на факты отказа ремонта вышедших их строя Xbox по гарантии производителя. Даже устройства, ввезенные в Россию официально и подпадающие под гарантию Microsoft, софтверный гигант чинить отказался. Об этом изданию сообщил один из покупателей, попытавшийся сдать консоль на ремонт в сервисный центр.

«Мой Xbox Series X (флагманская приставка Microsoft – прим. CNews) стал периодически перезагружаться. Я решил, что стоит обратиться за официальным техобслуживанием, так как гарантия на товар у меня действует вплоть до 2024 г. Я начал заполнять данные о том, где нахожусь и по какому адресу у меня можно забрать товар. После заполнения всех строк на странице было написано, что вариантов доступного обслуживания нет, — сообщил изданию владелец приставки.

Почти все разделы сайта Microsoft, в том числе и посвященные гарантийным обязательствам, недоступны из России

Что еще более важно, представители сервисного центра, в который обратился россиянин, предложили ему на выбор несколько вариантов решения проблемы. Например, по мнению ремонтников, проблему с перезагрузкой приставки должна была устранить еще одна перезагрузка. Также ему предложили «стряхнуть с консоли пыль».

Продавец в ответе

По словам источников издания, на 10 апреля 2023 г. информация о гарантийном обслуживании в России присутствовала на сайте Microsoft. Однако сам ее сайт без специальных программных средств пользователям с Российским IP не показывается.

В Роспотребнадзоре сообщили изданию, что по вопросам гарантийного обслуживания Xbox потребителям следует обращаться напрямую к продавцам, например, к ритейлерам, добавив, что это регулируется законом «О защите прав потребителей». Редакция CNews обнаружила приставки Xbox и аксессуары к ним в каталогах всех крупнейших розничных сетей России – в «Ситилинке», «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS. Американские консоли также можно купить и на маркетплейсах – в «Яндекс маркете», Wildberries и Ozon.

Ритейлеры обещают не бросить российских консольных геймеров в беде

Обращаться по гарантии к продавцам могут и потребители, купившие у них технику, ввезенную по параллельному импорту. О предоставлении гарантии на нее они заявляли еще летом 2022 г.

Реальное положение дел

Станут ли небольшие интернет- и офлайн-магазины помогать покупателям с ремонтом вышедших из строя гарантийных Xbox после нового решения Microsoft, неизвестно. Крупные ритейлеры, тем временем, заявили, что в беде россиян не бросят. Например, об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». «Мы как продавец отвечаем перед потребителями за качество предлагаемой техники, даже если такие обязательства не берет на себя производитель. Мы продолжаем предоставлять привычное сервисное обслуживание — в пределах гарантийного срока покупатели консолей Xbox могут обратиться в любой магазин и получить необходимую помощь, — сказали они.

Маркетплейсы, в большинстве своем, ситуацию пока не комментируют

Схожий комментарий предоставили CNews и в «Ситилинке». «Ситилинк сотрудничает с авторизованными сервисными центрами и сервисными центрами наших поставщиков. Мы принимаем на гарантийное обслуживание Xbox, купленные в нашей компании. Обратиться по гарантийному обслуживанию можно в магазины Ситилинка», – сообщили CNews представители ритейлера.

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Как будут решать вопрос гарантийного обслуживания «Яндекс маркет» и Wildberries – неизвестно. На момент публикации материала их представители на вопросы CNews ответить не смогли. В Ozon рассказали CNews: «На маркетплейсе приставки XBox продают и Ozon, и другие продавцы. В каждой карточке товара указано, кто обеспечивает гарантийное обслуживание. Если указана гарантия Ozon, то клиент может обратиться в партнерские сервисы обслуживания. Их список есть в специальном разделе в инструкции для покупателей».

Ничего удивительного

Прекращение гарантийного обслуживания Xbox на территории России было исключительно вопросом времени на фоне того, как Microsoft повела себя по отношению к россиянам, не имеющим никакого отношения к происходящему у западной границы России. На протяжении всего 2022 г. корпорация изматывала их своими санкциями, и 2023 г. она начала с новой волны ограничений. Не стоит забывать и про заявление президента Microsoft Брэда Смита (Brad Smith) о желании компании поскорее уничтожить российское представительство компании.

По количеству и разнообразию антироссийских санкций Microsoft может дать фору любой другой иностранной ИТ-компании. Впрочем, россияне как пользовались ее Windows и Office, так и продолжают, только теперь они предпочитают пиратские их версии.

В то же время оригинальностью своих ограничений Microsoft похвастаться не может. Часть идей, как еще можно насолить россиянам, она копирует у Apple, еще одной компании, сбежавшей из России в начале марта 2022 г. Это касается и вопросов гарантии – сервис-центры Apple прекратили выполнять гарантийные ремонты еще в феврале 2023 г., получив разнарядку из США.