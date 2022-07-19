В магазинах России появится гарантия на «серые» ПК, смартфоны, ноутбуки

Российские ритейлеры готовы предоставить россиянам свою гарантию на смартфоны, ПК, ноутбуки и другую сложную электронику. По прогнозам экспертов, все потенциальные расходы на гарантийные случаи продавцы заложат в стоимость устройств. Это означает, что гарантию приобретаемый товар покупатель будет вынужден оплатить из собственного кошелька.

Техника без гарантии не останется

Крупные российские ритейлеры электроники и бытовой техники предоставят покупателям собственную гарантию на устройства, ввезенные по правилам параллельного импорта. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова.

По его словам, на сложную электронику россияне получат год гарантии. Она будет доступна в магазинах сетей «М.видео-Эльдорадо», «Ситилинк», «Все инструменты», а также в DNS, Ozon, «Яндекс.маркете» и у других ритейлеров из состава АКИТ.

Под сложной электроникой в данном случае подразумеваются смартфоны, ноутбуки, компьютеры и бытовую технику.

«Санкционная» техника защищена в России гарантией продавца. Но есть нюанс

Соколов подчеркнул, что действующее в России законодательство не обязывает продавцов давать гарантию на «серую» технику, ввезенную по новым правилам, то есть без согласования с производителем. Сети сами решают, предоставлять гарантию на отпускаемый товар или нет, поэтому в некоторых магазинах ее может не быть вовсе.

Техническая реализация

Ритейлерам, готовым предоставить покупателям гарантию на товары из своего ассортимента, ввезенные по параллельному импорту, придется выполнить ряд подготовительных работ. По условиям «белого» импорта всеми этими вопросами ведал непосредственно производитель, и сети контактировали напрямую с ним.

Именно у производителя были договоры с сервисными центрами и поставщиками запчастей, теперь же заключать их нужно именно ритейлерам. В итоге все расходы, в том числе и по замене устройства с заводским браком, ложатся именно на их плечи.

Тонкости российских законов

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов подтвердил изданию, что на товары из списка параллельного импорта может и вовсе не быть гарантии. «Поэтому для защиты интересов потребителей в закон добавили другое понятие — срок ответственности продавца или изготовителя за качество товара, – сказал эксперт. – Он составляет два года, причем изменить или отменить его нельзя. В течение этого срока потребитель вправе предъявить продавцу претензию по качеству. Правда, перед этим человек должен сам доказать: в товаре возник производственный недостаток. Речь идет о проведении специальной экспертизы. Это, разумеется, менее удобно для потребителя: надо искать экспертную организацию, оплачивать ее услуги, и только потом уже можно будет обращаться к продавцу».

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Предоставление ритейлерами собственной гарантии, пусть и сроком в один год, избавляет потребителя от необходимости расходовать время и деньги на сбор доказательств о заводском браке устройства, сообщили изданию в Роспотребнадзоре.

Работать себе в убыток никто не будет

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ заявил «Известиям», что один год гарантии продавцов – это «минимально приемлемый срок». Он добавил, что ритейлеры будут использовать факт наличия у них такой гарантии в качестве своего конкурентного преимущества, что повышает вероятность дальнейшего увеличения срока ее действия.

Но любой гарантийный случай – это всегда дополнительные потенциальные расходы для того, кто предоставляет гарантию, будь то производитель или продавец. Суть любого бизнеса – заработок денег, и компании едва ли станут работать себе в убыток. Поэтому, отметил Петр Шелищ, продавцы могут закладывать эти потенциальные расходы в цену товара.

Другими словами, для россиян ввезенная по параллельному импорту техника, обеспеченная гарантией продавца, будет стоить несколько дороже. Как сильно вырастут цены, опрошенные изданием эксперты прогнозировать пока не берутся.

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В России уже есть примеры подобного рода. Как сообщал CNews, в июне 2022 г. некоторые виды техники, подпадающие под параллельный импорт, взлетели в цене на 10-20%. К тому же следует учитывать, что в России образовался дефицит запчастей для ремонта техники, особенно смартфонов. Это влияет на его стоимость и тоже может отразиться на конечной цене товара в магазинах.