Российские сервисные центры Apple наотрез отказываются ремонтировать заграничные MacBook и iPhone

Российские авторизованные сервис-центры Apple начали отказываться от ремонта гаджетов, приобретенных за границей. Получить услугу не получается даже при наличии чека. Для материнской корпорации волюнтаризм центров стал сюрпризом – подобных распоряжений она не делала.



Никакого ремонта

Владельцам техники Apple в России стало сложнее отдать ее на ремонт по гарантии – сервис-центры отказываются работать с устройствами, если они были куплены за рубежом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на несколько российских авторизованных сервисных центров Apple.

Отремонтировать гаджет в центрах не соглашаются даже в том случае, если покупатель предоставляет чек об официальной покупке. Издание уточняет, что речь идет только о ноутбуках и компьютерах Apple. Так, в центре «Доктор смарт» заявили, что обслуживание доступно лишь для моделей, которые официально поставили в Россию. В сервисном центре «Серсо» подтвердили, что если это ноутбук или компьютер Apple, который корпорация не поставляла в страну, отремонтировать его по гарантии не получится. Представители «НБ сервиса» и Re:Store сообщили, что если гаджет был приобретен за рубежом после марта 2022 г., в России он не обслуживается.

При этом в техподдержке Apple заявили, что компьютеры Apple действует год гарантии, и она никак не зависит от места покупки. Право на гарантию проверяется по серийному номеру, и если она действует, авторизованный сервисный центр обязан его принять и отремонтировать. То же сказали и в Invetive Retail Group, которая владеет Re:Store.

В компании diHouse, дистрибуторе техники, объяснили, что право на ремонт в течение года россияне имеют на основании ранее подписанных договоров между производителем и авторизованными сервисными центрами сроком на один год – то есть, как минимум, до марта 2023 г. гарантийная поддержка должна быть обеспечена.

В то же время ведущий продакт-менеджер diHouse Любовь Морозова предположила, что ремонтировать устройства могут и после окончания срока действия договоров Apple с российскими сервисными центрами – но только для гаджетов, которые официально ввезли в страну. Устройств, попавших в Россию по параллельному импорту, это не коснется – ремонт по гарантии может обещать разве что продавец.

Что советуют юристы

Представители Роспотребнадзора в беседе с «Известиями» заявили, что по закону «О защите прав потребителей», собственник гаджета может потребовать ремонт в любой уполномоченной организации. Официальные сервисные центры Apple признаются таковыми и обязаны исполнять требования заявителей. Обращение в центр важно подавать в письменном виде.

Даниил Чернов, «РТК-Солар»: Кибервойна определила вектор развития Application Security в 2022 году Безопасность

Член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев в разговоре с изданием отметил, что если центры они не исполняют требования потребителя, на них можно пожаловаться в Роспотребнадзор или обратиться с иском в суд.

Сервисных центров все меньше

Ранее CNews писал о том, что по всей стране быстро сокращается число авторизованных и неавторизованных сервисных центров: только в Москве за год их стало меньше на 10%. При этом спрос на ремонт техники наоборот подскочил на треть год от году – из-за подорожавших гаджетов россияне предпочитают чинить старые устройства, чем покупать новые.

Закрытие сервисных центров по всей России – это следствие одномоментного ухода иностранных вендоров компьютерной техники и мобильной электроники, Acer, Apple, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung и других. Напомним, после начала специальной военной операции на Украине Apple объявила об остановке поставок своей техники в Россию. В мае 2023 г. в России начался параллельный импорт, крупные сети и мелкие дистрибуторы начали ввозить в страну в том числе «яблочную» технику – поначалу неохотно и осторожно, опасаясь «серых» гаджетов, а затем все активнее.

В июне 2022 г. стало известно, что авторизованные сервисные центры Apple столкнулись с дефицитом комплектующих для ремонта техники, в частности, iPhone. Хуже всего ситуация обстояла с батареями и экранами.