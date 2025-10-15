Merlion стал официальным дистрибьютором «Концерна Гранит»

Merlion стал официальным дистрибьютором «Концерна Гранит». Портфель дистрибьютора пополнился флагманским ИТ-продуктом разработчика – СУБД «Квант-Гибрид». Merlion, один из ведущих дистрибьюторов на российском ИТ-рынке, и «Концерн Гранит», российский поставщик наукоемких решений для обеспечения безопасности людей и государства, подписали дистрибьюторское соглашение. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Телекоммуникационное оборудование и информационно-управляющие системы, разработанные специалистами АО «Концерн Гранит», решают важные прикладные задачи в федеральных органах исполнительной власти. В интересах российских заказчиков компанией изготовлено более 150 тыс. единиц высокотехнологичной техники, экспортные варианты которой пользуются спросом на международном рынке.

Партнерам Merlion доступна собственная система управления базами данных (СУБД) «Концерн Гранит» – «Квант-Гибрид». СУБД представляет собой объектно-реляционную систему управления базами данных общего и специального назначения с расширенными функциональными возможностями, за счет наличия встраиваемых модулей. «Квант-Гибрид» может быть использована в качестве общесистемного ПО для: современных государственных и коммерческих информационных систем; создания технологических решений для федеральных и региональных госинформресурсов с применением технологии распределённых реестров; внедрения актуальных методов и технологий обработки и хранения информации; отечественного ПО, направленного на повышение эффективности удалённой работы сотрудников.

СУБД «Квант-Гибрид» предназначена для управления моделями данных автоматизированных систем различного назначения с повышенными требованиями к производительности, надёжности и безопасному хранению информации.

«Мы рады объявить о подписании соглашения с “Концерн Гранит”. Компания поставляет заказчикам ПО и радиооборудование, обладает собственными производственными мощностями и научными центрами. Наш партнер сотрудничает с профильными министерствами, ведомствами, крупными бизнес-структурами и зарубежными клиентами. Разработки “Концерн Гранит” – не только про актуальность и востребованность на рынке, но про гарантию, надежность и безопасность. Merlion как дистрибьютор будет активно продвигать продукт компании СУБД “Квант-Гибрид” среди собственной партнерской сети», – сказал Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем компании Merlion.

«Выбор Merlion в качестве дистрибьютора нашего флагманского программного продукта СУБД “Квант-Гибрид” – это закономерный шаг, который основан на безупречной репутации компании и ее уникальной экспертизе на рынке ПО. Мы уверены, что специалисты Merlion, глубоко понимающие потребности российских ИТ-компаний, помогут нашим клиентам получить всестороннюю техническую поддержку на каждом этапе внедрения», – сказал Владимир Листов, советник генерального директора АО «Концерн Гранит».

По итогам 2024 г. российский рынок СУБД вырос на 35%. Основным драйвером его роста послужило импортозамещение, в первую очередь – замена ИТ-продуктов Microsoft и Oracle. В 2024 г. зарубежным решениям принадлежало 60% рынка. В ближайшее время доля отечественных СУБД продолжит увеличиваться активными темпами.