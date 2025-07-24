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Merlion и PVS-Studio заключили партнерское соглашение

Merlion, VAD-дистрибьютор и PVS-Studio, российский разработчик статического анализатора PVS-Studio из Тулы подписали договор о дистрибуции. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Партнерам Merlion уже доступен флагманский продукт вендора – PVS-Studio – статический анализатор кода для языков C, C++, C# и Java. Работает на Windows, macOS и Linux. Решение помогает улучшать код по трем направлениям: качество (поиск опечаток и ошибок); надежность (MISRA и AUTOSAR); защищенность (SAST).

PVS-Studio разрабатывается с учетом требований стандарта ГОСТ Р 71207–2024 к статическим анализаторам кода и подходит для построения безопасной разработки. Анализатор разрабатывается в России с 2008 гэ (запись в реестре российского ПО №9837) и содержит более тысячи диагностических правил.

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Цифровизация

Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, Merlion: «Объявляем о начале сотрудничества с PVS-Studio. Их флагманский продукт – не просто инструмент, но стратегический ход для разработчиков, которые стремятся к надежности и защищенности своих решений. Из преимуществ: кросс-платформенность, соответствие требованиям регуляторов, охват самых популярных языков программирования. Уверен, решение окажется полезным для заказчиков нашей партнерской дистрибьюторской сети из самых разных экономических отраслей».

Андрей Карпов, директор по развитию бизнеса, ООО «ПВС»: «Инструментальное средство PVS-Studio выполняет глубокий анализ исходного кода с применением таких технологий, как межпроцедурный и межмодульный контекстно-чувствительный анализ потока данных, чувствительный к путям выполнения анализ потоков данных и управления, сигнатурный поиск и т.д. Это позволяет детектировать все виды дефектов, которые согласно ГОСТ Р 71207–2024 считаются критическими ошибками».

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