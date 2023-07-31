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Индексная книга CNews*
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Кроссплатформенность межплатформенность платформонезависимость cross-platform Кроссплатформенные технологии

Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии


31.07.2023 Менеджеры паролей, которые работают в России: выбор ZOOM 2

20.07.2023 Преимущества корпоративных почтовых решений для бизнеса 1

20.07.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг корпоративных почтовых решений 2023 1

10.07.2023 Платформа Monopoly.Online перенесла «озеро данных» в Yandex Cloud с помощью BI.Qube 1

07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех» 1

20.07.2023 Как построить корпоративное хранилище данных за 4 месяца: кейс платформы цифровой логистики 1

19.06.2023 Система управления доступом RooX UIDM совместима Axiom JDK Pro 1

27.04.2023 Market.CNews опубликовал рейтинг СЭД 2023 1

20.04.2023 Wi-Fi 6 — сделано в России: что показали результаты тестирования оборудования отечественных вендоров 1

14.04.2023 Решения на платформе LEAD от ГК LogistiX совместимы с «Ред ОС» 1

10.04.2023 «Олли ИТ» пополнила дистрибьюторский портфель программными продуктами EmDev 1

06.03.2023 Вышла новая версия MasterSCADA 4D – 1.3 1

06.03.2023 Mont перевел процесс удаленного администрирования с TeamViewer на Getscreen.ru 1

03.03.2023 «Ооберон истейт» внедрила электронный архив «Этлас» 1

10.02.2023 «Южное горно-строительное управление» расширяет использование электронного документооборота 1

07.02.2023 «Лига цифровой экономики» будет внедрять отечественную систему диспетчеризации для промышленных предприятий Trace Mode 1

20.12.2022 Система управления складом LEAD WMS FX включена в реестр отечественного ПО 1

24.11.2022 8 причин выбрать ТУРБО ERP для корпоративного управления 1

23.11.2022 Бесшовный переход на отечественное ПО: редактор «Автограф» теперь в Axoft 1

10.11.2022 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг платформ бизнес-аналитики BI 2022 1

20.10.2022 Энтузиаст «на коленке» создал полноценную Windows. Получилось не хуже, чем у Microsoft 1

19.10.2022 «Систэм электрик» представила российское ПО для автоматизации промышленных и гражданских объектов 1

12.10.2022 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с графическим редактором «Автограф» 1

10.10.2022 Выбираем RPA-платформу прямо сейчас, или Как закрыть потребности рынка в условиях импортозамещения 2

07.10.2022 Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2022 1

07.10.2022 Product Owner СЭД ТЕЗИС Илья Зайчиков: «Трансформация роли СЭД, технологическая независимость и проекты на 28 000 пользователей» 1

06.10.2022 Константин Истомин, исполнительный директор Directum: «No-, low-, hard-code. Где остановиться?» 1

16.09.2022 Treolan объявила о сотрудничестве с Rapid SCADA 1

26.08.2022 «Сиссофт» поможет российским компаниям заменить Microsoft Visio графическим редактором «Автограф» 1

25.08.2022 Платформа LanDocs от «Ланит» возглавила рейтинг СЭД 2022 по версии Market.CNews 1

24.08.2022 Market.CNews опубликовал рейтинг СЭД 2022 1

28.07.2022 Россияне создали библиотеку алгоритмов для разработки квантового ПО 1

19.07.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором графического редактора «Автограф» 1

15.07.2022 Электронный архив «Этлас» в ЗАО «Южное горно-строительное управление» 1

01.07.2022 Российские решения сделали бизнес-аналитику доступнее 1

30.06.2022 X-Com выпустила графический редактор «Автограф» 1

29.06.2022 Россияне создали бесплатный корпоративный мессенджер – «убийцу» Slack и Teams 1

17.06.2022 Market.CNews опубликовал рейтинг ERP-систем 2022 1

02.06.2022 Платформа-конструктор: создаем информационные системы управления регионального и федерального уровней 1

18.05.2022 Обзор СУБД MongoDB и сфер ее применения 1


Публикаций - 185, упоминаний - 188

Кроссплатформенность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23822 36
Google LLC 11177 17
7324 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1019 15
Oracle Corporation 6413 15
Apple Inc 11433 14
IBM - International Business Machines Corp 9275 12
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6461 10
Softline - Софтлайн 2224 9
SAP SE 5003 9
TrueConf - ТруКонф 337 8
Intel Corporation 11779 8
Directum - Директум 961 8
Yandex - Яндекс 6058 7
CommuniGate Systems - СталкерСофт 139 7
Haulmont - Хоулмонт 89 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1225 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1913 6
Базальт СПО - BaseALT 430 6
Ростех - Автоматика Концерн 1542 6
ИМСАТ ГК 8 5
Salesforce.com 401 5
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 590 5
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 411 5
Docsvision - ДоксВижн 980 5
Telegram Group 1261 4
Naumen - Наумен 546 4
Барс груп 523 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10376 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2923 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 982 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 4
Red Hat 1254 4
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1116 4
VK - Mail.ru Group 3250 4
Huawei 3599 4
RAD Data Communications 127 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2979 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 932 4
Корус Консалтинг ГК 1122 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6349 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6159 5
Ингосстрах СПАО 355 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 458 4
РЖД - Российские железные дороги 1690 4
Альфа-Банк 1635 3
Почта России ПАО 2057 3
Ренессанс Страхование 129 3
Boeing 990 2
Рокет (ранее Рокетбанк) 57 2
ДенталПРО - DentalPRO 2 2
КонсультантПлюс 118 2
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 144 2
Открытие ФК - Росгосстрах 313 2
Южное горно-строительное управление 2 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 2
Почта Банк 383 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2520 2
BP - British Petroleum 178 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 238 2
ПСБ - Промсвязьбанк 755 2
Россети Ленэнерго 2408 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 943 2
АльфаСтрахование СГ 276 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 382 2
Лента - Сеть розничной торговли 1799 1
X5 Group - Перекрёсток 469 1
Совкомбанк ПАО 218 1
LEGO 227 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6737 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 66 1
МТБанк 8 1
X5 Group 868 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 729 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 200 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 344 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 256 1
Газпром ПАО 1192 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 455 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3112 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18576 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9734 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2822 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5399 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2549 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1646 3
Федеральное казначейство России 1617 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1234 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 395 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3939 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1622 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 318 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - органы государственной власти 82 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2483 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 236 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2924 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1239 2
Российский морской регистр судоходства ФАУ 15 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 866 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 205 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 106 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 51 1
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 26 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 1
Правительство Калининградской области 62 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 185 1
Конституционный суд РФ 105 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 210 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 95 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 121 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 62 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 84 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 18 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 13 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1224 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3119 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2455 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6162 2
8K Association - Ассоциация 8K 165 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1386 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1816 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 171 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 166 1
ASF - Apache Software Foundation 106 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
4CIO 749 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 235 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22738 67
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55954 64
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27025 54
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 398 6
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3571 6
Apple macOS X - Rhapsody 1509 6
Ред ОС 532 6
Microsoft SharePoint Products and Technologies 781 6
Microsoft Outlook 1315 5
Microsoft Office 365 880 5
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Хомутский Юрий 67 6
Василенко Петр 6 3
Готальский Михаил 95 3
Зайчиков Илья 16 3
Кабанов Владимир 176 3
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Ахмеров Тимур 86 2
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Арлазаров Владимир 181 2
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Поликовский Дмитрий 4 2
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Давыдов Денис 39 1
Горбачев Александр 20 1
Зюзин Андрей 12 1
Краснов Александр 51 1
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Андреев Владимир 87 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50811 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40455 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13450 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13112 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15701 7
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Япония 13049 3
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Россия - ПФО - Самарская область 1161 3
Европа Западная 1420 3
Россия - УФО - Тюменская область 996 3
Россия - Сибирь 2182 3
США - Нью-Йорк 3106 3
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Азия - Азиатский регион 5191 2
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Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 758 2
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 973 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3451 1
Африка Центральная 39 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4931 42
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11273 38
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43380 38
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43451 34
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11300 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21448 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25224 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9653 19
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8657 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15784 14
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3349 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5134 10
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2017 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 5326 9
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4735 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6768 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6665 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5417 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10225 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5361 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4427 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7193 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2696 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14503 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9067 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5912 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3861 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2651 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8134 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5728 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6346 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3302 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2805 5
Экономический эффект 886 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2096 4
Паспорт - Паспортные данные 2173 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4535 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3140 4
Энергетика - Energy - Energetically 4579 4
Образование в России 1700 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2715 2
TAdviser - Центр выбора технологий 325 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
The Verge - Издание 513 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 719 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11050 1
CNews - ZOOM.CNews 1764 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 56 1
Yahoo! Finance 118 1
VNUNet.com 214 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7600 9
Gartner - Гартнер 3502 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 274 3
IDC - International Data Corporation 4874 3
Forrester Research 815 2
Markets&Markets Research 106 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2469 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 98 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 1
CNews Инновация года - награда 99 1
CNews SaaS рейтинг 23 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 79 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 545 1
eMarketer 201 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 1
РАН - Российская академия наук 1825 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 143 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1327 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 754 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 251 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 288 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 276 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 62 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 500 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 38 1
КГУ - Курганский государственный университет 7 1
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CNews FORUM Кейсы 150 1
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Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 46 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 1
Docflow 133 1
PC Expo 36 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Dev Generation 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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