Кроссплатформенность межплатформенность платформонезависимость cross-platform Кроссплатформенные технологии
Кроссплатформенность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Хомутский Юрий 67 6
|Василенко Петр 6 3
|Готальский Михаил 95 3
|Зайчиков Илья 16 3
|Кабанов Владимир 176 3
|Меджитов Тимур 79 3
|Ахмеров Тимур 86 2
|Блинов Дмитрий 38 2
|Макаров Станислав 117 2
|Рустамов Рустам 298 2
|Тен Антон 26 2
|Новодворский Алексей 107 2
|Арлазаров Владимир 181 2
|Истомин Константин 50 2
|Поликовский Дмитрий 4 2
|Бургов Владимир 16 2
|Кочаров Армен 23 2
|Бушмелев Сергей 44 2
|Кузнецов Александр 101 2
|Смирнов Алексей 206 2
|Симоненко Виктор 1 1
|Павленко Антон 13 1
|Давыдов Денис 39 1
|Горбачев Александр 20 1
|Зюзин Андрей 12 1
|Краснов Александр 51 1
|Касимов Денис 19 1
|Гусев Михаил 13 1
|Кондратенко Кирилл 13 1
|Огуряев Дмитрий 77 1
|Гребенщиков Дмитрий 29 1
|Ермаков Антон 13 1
|Андреев Владимир 87 1
|Мылицын Роман 102 1
|Херсонцев Алексей 71 1
|Smith Brad - Смит Брэд 88 1
|Климов Иван 19 1
|Чернышев Андрей 62 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 188 1
|Кулешов Алексей 29 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2023 годы.
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Создано именных указателей - 124459.
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