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Создателя одного из крупнейших пиратских сайтов посадили на семь лет

Сервис Jetflicks просуществовал около 12 лет до того, как был закрыт ФБР. Суммарный ущерб от его деятельности, по минимальным оценкам, составил более $35 млн.

Невеселый Рождер

42-летний Кристофер Ли Долманн из Лас-Вегаса, бывший лидер пиратского сообщества, стоявшего за нелегальным стриминговым сервисом Jetflicks, приговорен к семи годам тюрьмы. В числе предъявленных ему обвинений - отмывание денег, серийное нарушение прав на интеллектуальную собственность посредством распространения и публичной трансляции материалов, защищенных копирайтом. По «консервативным» оценкам властей, ущерб от его деятельности составил $37,5 млн.

Jetflicks представлял собой платную пиратскую платформу, на пике предлагавшую своим многочисленным подписчикам десятки тысяч кинофильмов и более 180 тыс. телесериалов.

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что операторы платформы использовали ПО, которое в автоматическом режиме сканировало сайты во всем мире на предмет пиратских материалов - контента, который уже был кем-то украден. Также в автоматическом режиме этот контент перекачивался на серверы Jetflicks для перекодировки, хранения и дистрибуции. Некоторые эпизоды популярных телесериалов появлялись на Jetflicks спустя всего сутки после выхода в эфир.

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Фото: Нейросеть «Кандинский»
Оператор пиратской платной стриминговой платформы Jetflicks загремел на семь лет

Сервис был доступен, в первую очередь, жителям США и Канады. Jetflicks отличала также широкая кроссплатформенность, что, по-видимому, выгодно отличало этот сервис от других подобных.

Естественно, пираты не платили никаких компенсаций правообладателям. Сами же смогли заработать десятки миллионов долларов.

В заявлении Министерства юстиции США указывается, что в США не было ни одной телесети, чьи права не были бы нарушены Долманном и его сотратниками.

Долго запрягали

Всего обвинения по делу были предъявлены восьмерым фигурантам, приговоры постепенно выносятся с 2021 г.

«Создав и обеспечив функционирование одного из крупнейших несанкционированных стриминговых сервисов в США, эти лица [подсудимые] не только обкрадывали создателей контента и легитимные стриминговые сервисы, но и подрывали целостность нашей экономики и принцип верховенства закона», - говорится в заявлении заместителя директора ФБР Хосе Переса (Jose Perez). Его подразделение и осуществляло расследование дела.

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Цифровизация

Стоит отметить, что сервис просуществовал очень длительное время: созданный в 2007 г., он был ликвидирован в результате операции ФБР только в 2019 г.

«Удивительно, что этот пиратский сервис просуществовал столь длительное время, причем с такой существенной пользовательской базой», - говорит Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. «Можно лишь предположить, что, поскольку Jetflicks был «вторичным пиратом», привлечь его операторов было непросто с юридической точки зрения, но, как видим, даже если это играло какую-то роль, на исходе процесса этот фактор не сказался никак».

К настоящему времени это один из крупнейших пиратский стриминговых ресурсов, закрытых правоохранителями, да и само дело считается к настоящему времени крупнейшим по размеру предполагаемого ущерба.

Роман Георгиев

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