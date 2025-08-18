МТС запустила линейку детских тарифов с защитой от мошенников и кроссплатформенной игрой

МТС объявляет о запуске новых тарифных планов для детей МТС Junior и МТС Junior+. Они кроме услуг связи, дают возможность бесплатно подключить защиту от спама и мошеннических звонков, а также узнать геолокацию ребенка. Кроме того, в тарифы интегрирована детская игра «Киба» от МТС. При этом абонент сможет снизить плату на 40% на весь период использования тарифа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Тарифы Junior и Junior+ помогут детям постоянно оставаться на связи, а родителям — защищать их от угроз онлайн и офлайн. В тарифах помимо пакетов гигиабайт, минут и СМС есть возможность бесплатно подключить услуги в рамках сервиса «Защитник». Это защита от спама и мошеннических звонков, а также блокировка сайтов с неприемлемым для детей контентом. В рамках Junior и Junior+ абонентам бесплатно также будет доступен сервис «МТС.Геопоиск». Он поможет узнать местоположение ребенка, и оперативно начать поиск, если ребенок перестал выходить на связь.

Кроме того, при подключении этих двух тарифов детям станет доступна разработанная МТС кроссплатформенная игра «Киба». Игра работает на базе платформы Telegram Mini App, в ней ребенок может примерить на себя роль сказочного животного, участвовать в мини-играх, искать секреты в локациях игры, а также зарабатывать виртуальную валюту. Сейчас ее можно потратить на покупку виртуальных предметов, а в будущем — на сертификаты и скидки от партнеров МТС.

В первый месяц абонентская плата за МТС Junior и МТС Junior+ с учетом скидки в 40% составит 510 и 540 руб. соответственно. Чтобы продлить скидку, достаточно добавить номер в сервисе «Семейную группу» в роли «ребенок». В этом случае помимо скидки в 40% абоненты смогут настроить в приложении «Мой МТС» детский режим так, чтобы ребенок видел в нем детский и образовательный контент.

«Мы переосмыслили наш подход к детским тарифам. Теперь за ними стоят не просто минуты или гигабайты, а технологическое наполнение, которое дает родителям максимальные возможности защитить ребенка, как в онлайне, так и в офлайне. В рамках тарифа дети защищены не только от спама, мошеннических звонков, а также опасного и неприемлемого контента, а в том случае, если они перестанут выходить на связь, сервис «МТС.Геопоиск» поможет их оперативно найти. Во-вторых, мы хотели сделать тарифы интересным и познавательным для самих детей. Поэтому мы объединили их с гиперказуальными играми. В дальнейшем тарифы получат еще большее технологическое наполнение», — сказал вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.