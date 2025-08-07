Разделы

Мессенджер «Ред V» включен в реестр российского ПО

Многофункциональный корпоративный мессенджер «Ред V» был включен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, что подтверждает соответствие продукта стандартам Минцифры России. Мессенджер вошел в реестр 28 июля 2025 г. под №28833 и относится к классу программ для обмена мгновенными сообщениями. Об этом CNews сообщил представитель компании «Ред Софт».

«Ред V» — это защищённый многофункциональный корпоративный мессенджер. Он обеспечивает безопасный обмен сообщениями внутри периметра компании и для внешних пользователей. «Ред V» поддерживает ряд операционных систем, в том числе GNU/Linux, «Ред ОС», Microsoft Windows, macOS, «Ред ОС М», Android, а также имеет веб-версию. Это делает его универсальным решением, доступным с любых устройств.

Ключевые преимущества «Ред V»: безопасность: сквозное шифрование, защищённые чаты, возможность развёртывания сервера в собственной инфраструктуре; кроссплатформенность: стабильная работа на всех популярных ОС; реальная синхронизация: сообщения и файлы доступны на всех устройствах в режиме реального времени; группы и конференции: поддержка групповых чатов, аудио- и видеозвонков, система папок без ограничений; мультимедиа: отправка и просмотр медиа без сторонних приложений; привычный интерфейс: удобный UI; автоматизация: поддержка ботов и прикладных сценариев.

Продукт разрабатывается в соответствии с российскими стандартами безопасности и может применяться в информационных системах с высокими требованиями к защите данных.

«Ред ОС М» — российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО (№19638 от 18 октября 2023 г.), что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» поддерживает работу с отечественными СКЗИ и не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и высокую производительность за счет запуска приложений Android без эмуляции. В настольном режиме устройство позволяет подключить мышь, клавиатуру и дисплей (при помощи кабеля или по беспроводному протоколу Wireless Display), а также пользоваться Linux-приложениями.

