К2Т представляет обновленную версию корпоративной платформы «Бриз» 1.6.0

Компания К2Т, российский разработчик коммуникационных решений, объявляет о выпуске обновленной версии корпоративной платформы «Бриз» 1.6.0. Обновление направлено на улучшение пользовательского опыта как для постоянных пользователей, так и для внешних участников коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители К2Т.

Ключевые улучшения платформы

Упрощенный доступ для гостей: внедрена функция гостевого входа без регистрации в десктопной версии; внешние участники могут подключаться к встречам по простой ссылке; обеспечен безопасный доступ для клиентов и партнеров.

Улучшенный десктопный клиент: оптимизирован процесс первого запуска; реализована поддержка масштабирования интерфейса; устранены технические недочеты предыдущих версий.

Инструменты планирования: улучшена интеграция с календарными приложениями; приглашения теперь отправляются в формате событий; автоматическое включение участников в конференции.

Модернизация видеоконференций: реализовано стабильное размытие фона; устранены конфликты с другими приложениями; добавлена функция автоматического входа участников.

Кроссплатформенная синхронизация: единое состояние чтения сообщений между всеми устройствами; улучшенная стабильность работы на мобильных платформах; оптимизирована работа камеры на Android.

Техническая оптимизация

Повышение производительности: ускорена процедура авторизации; оптимизирована работа с базой данных; улучшена синхронизация между клиентом и сервером.

Улучшение стабильности: внедрена система логирования сетевых разрывов; обновлена внутренняя архитектура платформы; снижен риск конфликтов с другими приложениями.