Получите все материалы CNews по ключевому слову
К2Т K2T
УПОМИНАНИЯ
|12.09.2025
|К2Т представляет обновленную версию корпоративной платформы «Бриз» 1.6.0 1
К2Т и организации, системы, технологии, персоны:
|Google Android 14483 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383879, в очереди разбора - 732650.
Создано именных указателей - 182949.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.