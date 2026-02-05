Разделы

Платформа «Бриз» подтвердила совместимость с ОС «РОСА Хром 12»

Компания К2Т, разработчик платформы для корпоративных коммуникаций и совместной работы «Бриз», и НТЦ ИТ РОСА, российский разработчик инфраструктурного и системного программного обеспечения, объявили о подтверждении совместимости клиентского приложения платформы «Бриз» с операционной системой «РОСА Хром 12». Совместимость обеспечивает стабильную работу решения на рабочих местах под управлением отечественной операционной системы без необходимости доработок и дополнительных настроек. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Подтвержденная совместимость гарантирует корректную работу клиентского приложения Бриз в среде «РОСА Хром 12», включая стабильность, корректное отображение интерфейса и высокую производительность при повседневной работе пользователей. Использование платформы возможно сразу после установки операционной системы, без применения эмуляции и сторонних решений, что упрощает внедрение и дальнейшее сопровождение рабочих мест.

«РОСА Хром 12» — это операционная система для компьютеров и серверов, основанная на российском репозитории ROSA 2021.1. Все компоненты системы проверены на совместимость друг с другом, что обеспечивает ее стабильность и безопасность. «РОСА Хром 12» разрабатывалась в России более 10 лет и является одним из крупнейших отечественных репозиториев, включающим более 35 тыс. приложений и компонентов. Визуально О«С РОСА Хром» схожа с Windows, что облегчает ее освоение пользователями. ОС сертифицирована ФСТЭК и добавлена в реестр отечественного ПО Минцифры России, что гарантирует высокую степень защиты данных и соответствие российским стандартам безопасности.

«Для нас принципиально важно, чтобы платформа «Бри»з органично встраивалась в российскую ИТ-инфраструктуру. Совместимость с «РОСА Хром 12» дает компаниям реальный инструмент для эффективной командной работы с учетом требований импортозамещения. Это не просто техническая совместимость, а шаг к формированию полноценной экосистемы отечественных решений», — сказала генеральный директор компании К2Т Анастасия Николаева.

В НТЦ ИТ РОСА подчеркивают, что развитие экосистемы совместимых прикладных решений является важным условием при переходе организаций на отечественные операционные системы.

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»
цифровизация

«Подтвержденная совместимость с платформой Бриз расширяет возможности заказчиков по использованию «РОСА Хром 12» на рабочих местах без компромиссов по функциональности. Такой подход снижает риски при внедрении отечественного ПО и упрощает эксплуатацию ИТ-инфраструктуры», — сказал директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА Вячеслав Кадомский.

Совместное использование платформы «Бриз» и операционной системы «РОСА Хром 12» ориентировано на организации, реализующие проекты по импортозамещению, а также на заказчиков с повышенными требованиями к стабильности, предсказуемости и безопасности программного обеспечения на рабочих местах.


