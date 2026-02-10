Разделы

Бриз 1.7 стабильно работает на базе «Ред ОС»

Компания К2Т, разработчик коммуникационной платформы «Бриз», и «Ред Софт», отечественный разработчик ИТ-решений, сообщили об успешном прохождении проверки совместимости платформы Бриз 1.7 с операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

В рамках продолжающегося технологического партнёрства специалисты проверили работу десктопной и веб-версии приложения Бриз 1.7 на «Ред ОС» 7.3 и «Ред ОС» 8 в Стандартной и Сертифицированной редакциях. Тестирование подтвердило стабильную работу платформы на всех версиях «Ред ОС».

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Цифровизация

«Бриз» — коммуникационная платформа, обеспечивающая защищенный обмен сообщениями, аудио- и видеосвязь, совместную работу и другие функции для корпоративных коммуникаций. Подтверждение совместимости с «Ред ОС» — важный шаг для расширения сферы применения платформы Бриз в государственных и корпоративных структурах, где используются отечественные операционные системы.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения. Разработка РЕД ОС ведется в закрытом контуре «Ред Софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории Российской Федерации.

