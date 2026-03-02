Разделы

Подтверждена совместимость платформы «Бриз» со службой каталогов «Альт Домен»

«Базальт СПО» и компания К2Т подтвердили совместимость службы каталогов «Альт Домен» 11 и платформы для коммуникаций и совместной работы «Бриз». Организации смогут полностью перевести ИТ-инфраструктуру для корпоративных коммуникаций на российские решения. Об этом CNews сообщили представители К2Т.

Результаты тестирования зафиксированы в двустороннем сертификате. Проверены и подтверждены: корректная интеграция платформы Бриз в доменную структуру «Альт Домен»; бесшовная аутентификация пользователей через единую точку входа (SSO); интеграция учетных записей и групп пользователей «Альт Домена» в «Бриз»; применение доменных политик безопасности к пользователям платформы; стабильность работы при высокой нагрузке.

«Главное преимущество интеграции Бриз с «Альт Доменом» — централизованное управление пользователями и правами. Пользователи работают под корпоративной учетной записью, а права синхронизируются автоматически. Это снижает риск избыточных доступов и упрощает администрирование платформы», — отметила Анастасия Николаева, генеральный директор компании К2Т.

«Бриз» – российская платформа для корпоративных коммуникаций и совместной работы, которая объединяет видеовстречи, чаты и рабочие инструменты в едином цифровом пространстве. Платформа делает взаимодействие в организациях удобным, безопасным и результативным.

«Альт Домен» — программный комплекс для централизованного управления компьютерами и пользователями в сети с операционными системами на ядре Linux и Windows по единым правилам из единого центра. В системе реализовано хранение данных о пользователях, компьютерах и других объектах корпоративной сети, а также управление профилями пользователей и компьютеров с помощью групповых политик в доменах MS Active Directory/Samba DC. Продукт включен в Единый реестр российского ПО (№1541).

