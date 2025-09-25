Получите все материалы CNews по ключевому слову
IThub college ИТ хаб Международная академия информационных технологий
Колледж информационных технологий международного уровня IThub — частный колледж подготовки IT-специалистов по бизнес-ориентированной методологии обучения. С 2017 года готовит специалистов по направлениям: информационные технологии, информационная безопасность и системное администрирование, креативные технологии, цифровые коммуникации, разработка игр, кинопроизводство. Филиалы IThub открыты в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Махачкале, Владивостоке, Туле, Санкт-Петербурге.
УПОМИНАНИЯ
IThub college и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром нефть 655 2
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7924 1
|Почта России ПАО 2216 1
|РЖД - Российские железные дороги 1970 1
|СПК - Сталепромышленная компания 11 1
|Ассоциация специалистов по сертификации 7 3
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 224 1
|Кирдяшов Федор 30 3
|Сумбатян Михаил 3 2
|Сивцев Илья 162 2
|Морохова Светлана 2 2
|Лебедев Владимир 78 1
|Krishna Arvind - Кришна Арвинд 47 1
|Подгорбунских Олег 1 1
|Иванов Михаил 110 1
|Нестеров Сергей 12 1
|Ходжаев Рустам 1 1
|Кузьмина Анна 2 1
|Неверова Елена 2 1
|Сорокина Татьяна 18 1
|Болдырева Александра 2 1
|Ванин Андрей 9 1
|Горохов Евгений 39 1
|Ульданов Сергей 8 1
|Гурский Олег 5 1
|Валов Дмитрий 1 1
|Карпенков Владислав 1 1
|Трубникова Татьяна 14 1
|Иванов Андрей 58 1
|Шкирмановский Алексей 1 1
|Пальчикова Ирина 1 1
|Гриняк Виктор 1 1
|Кищинский Александр 1 1
|Гришин Вячеслав 1 1
|Панченко Иван 154 1
|Елисеев Иван 2 1
|Бочерова Елена 38 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386094, в очереди разбора - 730145.
Создано именных указателей - 183655.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.