IThub college ИТ хаб Международная академия информационных технологий

IThub college - ИТ хаб - Международная академия информационных технологий

Колледж информационных технологий международного уровня IThub — частный колледж подготовки IT-специалистов по бизнес-ориентированной методологии обучения. С 2017 года готовит специалистов по направлениям: информационные технологии, информационная безопасность и системное администрирование, креативные технологии, цифровые коммуникации, разработка игр, кинопроизводство. Филиалы IThub открыты в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Махачкале, Владивостоке, Туле, Санкт-Петербурге.

25.09.2025 Разработчиков трех видеосервисов, принадлежащих Rutube, отправят работать в новую компанию 1
14.11.2024 Российские вузы и ссузы бесплатно получили лицензию СУБД Postgres Pro Standard 2
14.10.2024 Т2 развивает программу стажировок вместе с IThub 1
04.07.2024 Студия «Винторог» привлекла бизнесангельские инвестиции на развитие портфеля собственных игр 1
06.02.2024 «Киберпротект» и колледж информационных технологий IThub заключили соглашение о сотрудничестве 1
01.12.2022 ГК «Астра» поддержит талантливых российских студентов стипендиями 2
07.04.2022 Как обеспечить непрерывность работы ИТ-инфраструктуры в условиях неопределенности 1
29.12.2021 Astra Linux запустила портал для поиска квалифицированных ИТ-кадров 1
22.12.2021 Талантливые российские студенты начали получать стипендии от ГК Astra Linux 2
10.11.2021 IBM взяла на себя обязательство обеспечить навыками для профессий будущего 30 млн человек по всему миру к 2030 году 2
27.07.2021 В России запущен онлайн-сервис «Готов к цифре» 1
15.03.2021 IBM представила в России открытую платформу Open P-TECH для профессионалов будущего 1
15.01.2021 Международный колледж IThub присоединился к образовательному проекту «Astra-колледж» 1
03.08.2020 Oracle помогла перейти на онлайн-обучение десяткам тысяч учащихся в России и СНГ 1

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2284 4
IBM - International Business Machines Corp 9508 2
Stack Group - Стек Групп 166 1
Ростелеком 10136 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 327 1
МегаФон 9626 1
Softline - Софтлайн 3131 1
Lenvendo - Ленвендо 3 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 547 1
Oracle Corporation 6807 1
Системы и Технологии ГК 107 1
Yandex - Яндекс 8155 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 861 1
VK - Mail.ru Group 3509 1
Актион МЦФЭР 56 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
АйТи - Аплана Группа компаний 174 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 245 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3043 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 451 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 317 1
Газпром нефть 655 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7924 1
Почта России ПАО 2216 1
РЖД - Российские железные дороги 1970 1
СПК - Сталепромышленная компания 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12568 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5155 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4695 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 505 1
Ассоциация специалистов по сертификации 7 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 224 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70976 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30579 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22119 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55481 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22457 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21601 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12095 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16675 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6539 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26683 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1968 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6837 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1783 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 714 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16743 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2023 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2993 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 615 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1612 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11137 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13255 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14441 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 967 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 931 1
Программный стек 224 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12161 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 391 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6129 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7346 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3507 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 346 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3061 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17635 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9592 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14251 1
КФС - Киберфизические системы - CPS - Cyber-Physical Systems 84 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7981 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 335 1
Linux OS 10657 4
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 14 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1436 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 393 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 320 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 277 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5684 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1066 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 315 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 306 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 1
Oracle Java - язык программирования 3291 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1108 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 62 1
Oracle Cloud Free Tier 8 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 145 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 323 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 254 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 133 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 811 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 41 1
Кирдяшов Федор 30 3
Сумбатян Михаил 3 2
Сивцев Илья 162 2
Морохова Светлана 2 2
Лебедев Владимир 78 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 47 1
Подгорбунских Олег 1 1
Иванов Михаил 110 1
Нестеров Сергей 12 1
Ходжаев Рустам 1 1
Кузьмина Анна 2 1
Неверова Елена 2 1
Сорокина Татьяна 18 1
Болдырева Александра 2 1
Ванин Андрей 9 1
Горохов Евгений 39 1
Ульданов Сергей 8 1
Гурский Олег 5 1
Валов Дмитрий 1 1
Карпенков Владислав 1 1
Трубникова Татьяна 14 1
Иванов Андрей 58 1
Шкирмановский Алексей 1 1
Пальчикова Ирина 1 1
Гриняк Виктор 1 1
Кищинский Александр 1 1
Гришин Вячеслав 1 1
Панченко Иван 154 1
Елисеев Иван 2 1
Бочерова Елена 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 153528 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45079 7
Россия - СФО - Новосибирск 4564 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18285 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3196 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 503 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2882 1
Россия - ПФО - Самарская область 1420 1
Беларусь - Белоруссия 5960 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7957 1
Турция - Турецкая республика 2458 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17850 1
Казахстан - Республика 5738 1
Южная Корея - Республика 6797 1
Франция - Французская Республика 7945 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 731 1
Таджикистан - Республика 898 1
Таджикистан - Душанбе 54 1
Польша - Республика 1996 1
Италия - Итальянская Республика 4410 1
Испания - Королевство 3747 1
Португалия - Португальская Республика 934 1
Европа 24526 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 78 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1315 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 649 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 262 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1281 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2379 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4199 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика - Магас 30 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1673 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 247 1
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 121 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31202 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54039 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4178 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14730 4
Информатика - computer science - informatique 1123 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9801 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6196 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 984 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50407 2
Образование в России 2492 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3742 2
Английский язык 6828 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10375 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 421 2
Экзамены 471 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1451 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2104 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3617 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2924 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2683 1
НКО - Некоммерческая организация 536 1
Физика - Physics - область естествознания 2785 1
Ergonomics - Эргономика 1661 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11306 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 289 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 919 1
Частный сектор 147 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 274 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6111 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2230 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19898 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3244 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2551 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1306 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17109 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3676 1
IDC - International Data Corporation 4931 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 160 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 351 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 73 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1608 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1218 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 134 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 405 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 258 3
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 24 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 590 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 331 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 105 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 559 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 89 2
Московский колледж связи №54 им. П.М. Вострухина 5 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 503 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 33 2
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 32 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 80 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 253 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 195 1
Oracle Academy 8 1
Narxoz University - Нархоз Университет Республики Казахстан - Университет имени Турара Рыскулова 4 1
РААСН - Российская академия архитектуры и строительных наук - Университет Минстроя - РААСН НИИСФ ФГБУ - НИИ строительной физики 8 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 14 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 26 1
УГГУ - Уральский государственный горный университет 6 1
СамГТУ - Самарский государственный технический университет - Самарский политех 11 1
Бурятская ГСХА ФГБОУ ВО - Бурятская государственная сельскохозяйственная академия 2 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 71 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 76 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 422 1
ТГУ - Томский государственный университет 203 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 37 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 55 1
МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 13 1
ТТУ им. акад. М. Осими - Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими 2 1
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 193 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 244 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 248 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 40 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1247 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 177 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 352 1
