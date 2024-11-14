Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Российские вузы и ссузы бесплатно получили лицензию СУБД Postgres Pro Standard

Компания Postgres Professional, отечественный СУБД-разработчик, бесплатно передала в учебные заведения лицензии СУБД Postgres Pro Standard. Академическая лицензия Postgres Pro Standard включает безлимитное пользование системой в образовательных целях – обучения студентов, проведения научных исследований, студенческих конкурсов и не только.

Уже сейчас изучают на практике российскую СУБД студенты из десяти вузов и ссузов: Новосибирского национального исследовательского государственного университета; Национального исследовательского Томского политехнического университета; Санкт-Петербургского государственного морского технического университета; Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова; Международной академии информационных технологий «ИТ ХАБ»; Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения; МИРЭА – Российского технологического университета; Московского финансово-промышленного университета «Синергия».

Ранее участниками программы стали Орский гуманитарно-технологический институт (филиал Оренбургского государственного университета) и Новокузнецкий горнотранспортный колледж им. В.Ф. Кузнецова.

Топ-7 внедрений российского ПО. Рейтинг CNews Analytics
CNEWS ANALYTICS

Иван Панченко, сооснователь и заместитель генерального директора Postgres Professional, отметил: «По нашим данным, с начала 2022 г. популярность СУБД с открытым исходным кодом PostgreSQL увеличилась почти в три раза, растет спрос и на постгресистов. Очевидно, что изучение Postgres и российских продуктов на её основе – это реальность, которой должны соответствовать образовательные программы на всех уровнях. Находясь в вакууме зарубежных решений, будущие IT-специалисты не получают знания и навыки, необходимые для реальных задач, а значит – заведомо ограничены в своих возможностях. Со своей стороны Postgres Professional готова к открытому диалогу с учебными заведениями, чтобы делиться накопленным опытом, разработками и делает все возможное, чтобы вовлечь в него всю отрасль».

Помимо коммерческого продукта, Postgres Professional активно развивает свободно распространяемую СУБД PostgreSQL. Команда занимает 1-е место в России и входит в топ-5 международного рейтинга по вкладу в открытый код PostgreSQL. Для студентов Postgres Professional создала программу стажировок, сотрудничает с МГУ, ВШЭ, ИТМО, СПбПУ, НГУ, СибГУ им. М.Ф. Решетнёва, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, КалмГУ им. Б.Б. Городовикова и другими вузами. Кроме этого, специалисты Postgres Pro разработали 15 образовательных курсов и книг, свободно доступных на сайте компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что такое Pi.One? Обзор ПО для медиэйшен-решений по обработке данных о потреблении услуг и ресурсов

«Яндекс» запускает ИИ-помощника для школьников, студентов и преподавателей

От гипотезы к действию: как ИИ помогает внедрять инновации в крупных корпорациях

«Ростелеком»: Хакеры отказываются от известных инструментов, кибератаки становятся все более сложными и продолжительными

Что ждут заказчики от систем бесперебойного питания?

После китайской кибератаки министерство безопасности США предостерегло от использования телефонов и SMS

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор умного дверного замка KENSUR A8: технологии на страже жилища

Как перенести общение из устаревших мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция для WhatsApp, Skype, Viber и Signal

Лучшие пауэрбанки UGREEN для подпитки смартфона и ноутбука: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так
Показать еще
MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: