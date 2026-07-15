Индексная книга (каталог) CNews*
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Сумбатян Михаил
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Сумбатян Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|IBM - International Business Machines Corp 9687 2
|Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 334 1
|Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5610 1
|Krishna Arvind - Кришна Арвинд 48 1
|Бочерова Елена 46 1
|Сорокина Татьяна 18 1
|Болдырева Александра 3 1
|IThub college - ИТ хаб - Международная академия информационных технологий 21 4
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 728 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.