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Сумбатян Михаил

СОБЫТИЯ


15.07.2026 Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться 1
06.02.2024 «Киберпротект» и колледж информационных технологий IThub заключили соглашение о сотрудничестве 1
10.11.2021 IBM взяла на себя обязательство обеспечить навыками для профессий будущего 30 млн человек по всему миру к 2030 году 1
15.03.2021 IBM представила в России открытую платформу Open P-TECH для профессионалов будущего 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Сумбатян Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9687 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 334 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1281 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5610 1
Ассоциация специалистов по сертификации 7 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34612 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22060 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24253 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25399 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2247 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4768 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64591 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12150 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25975 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1752 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 780 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 192 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 48 1
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Португалия - Португальская Республика 952 1
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Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 270 1
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 124 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика - Магас 32 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19019 1
Европа 24918 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47401 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1214 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2516 1
Южная Корея - Республика 7032 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19441 1
Польша - Республика 2029 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4462 1
Италия - Итальянская Республика 4497 1
Франция - Французская Республика 8151 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1788 1
Турция - Турецкая республика 2603 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33537 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57368 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4415 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15948 2
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11665 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 970 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 280 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1710 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 300 1
Образование в России 2771 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11533 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6685 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3817 1
IDC - International Data Corporation 4970 1
IThub college - ИТ хаб - Международная академия информационных технологий 21 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 728 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 185 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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